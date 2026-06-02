Apps
Martes, 2 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
2 de junio de 2026
INESPERADO

Wanda Nara y Maxi López sorprendieron con un apasionado beso

La empresaria y el exfutbolista revolucionaron las redes tras protagonizar una intensa escena romántica para la serie “Triángulo amoroso”. El beso generó todo tipo de reacciones en televisión y volvió a poner a la expareja en el centro de la escena mediática.

Wanda Nara y Maxi López sorprendieron con un apasionado besoWanda Nara y Maxi López sorprendieron con un apasionado beso
Compartir

Wanda Nara y Maxi López volvieron a convertirse en tendencia luego de protagonizar un apasionado beso en una escena de la serie vertical Triángulo amoroso, la ficción que ambos realizan para Telefe y que mezcla elementos de su propia historia personal. Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron sorpresa entre los seguidores de la mediática y el exfutbolista.
 

La secuencia mostró a la expareja besándose con intensidad frente a cámara, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. 
 

El beso forma parte de Triángulo amoroso, una ficción diseñada especialmente para celulares y redes sociales, con episodios breves que recrean situaciones inspiradas en la vida sentimental de Wanda Nara. La serie ya venía generando expectativa desde que la empresaria confirmó meses atrás que habría escenas románticas junto a Maxi López.
 

La historia tiene un componente especial porque Wanda y Maxi mantuvieron una relación durante unos años y tuvieron tres hijos juntos. Su separación en 2013 estuvo rodeada de polémicas mediáticas y marcó el inicio del recordado “Wandagate”, luego de que Wanda comenzara una relación con Mauro Icardi, entonces amigo y compañero de equipo de López.
 

A pesar de aquel conflictivo pasado, en los últimos años ambos mostraron una relación mucho más cordial, enfocada principalmente en la crianza de sus hijos. Sin embargo, este inesperado acercamiento frente a cámara volvió a despertar especulaciones y comentarios entre sus seguidores.
 

Las imágenes del beso ya circulan en redes sociales, programas de televisión y plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo argentino en las últimas horas.

Wanda Nara y Maxi López sorprendieron con un apasionado beso
 

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

PBA adjudicó a C&S un nuevo contrato por USD 350 mil para ampliar CONTRAT.AR II

El gobierno bonaerense contrató de forma directa a C&S Informática para crear el módulo de ejecución de obras de CONTRAT.AR II. La empresa ya había sido beneficiada en 2025 con otro contrato por $160 millones para adaptar el sistema de compras y contrataciones del Estado.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El Gobernador mueve fichas en el IPS y suma a una dirigente cercana a Mariano Cascallares

Candela Rodríguez y Agostina Vega: dos casos de adolescentes desaparecidas y halladas muertas que reviven el dolor

Las batallas en la Legislatura para el Ejecutivo con la interna del peronismo en danza

Malena Colapinto: aceleró en Reforma Política para hacer cambios este año

Kicillof pisa el acelerador: más territorio, más MDF y una nueva parada

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET