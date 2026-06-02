Wanda Nara y Maxi López sorprendieron con un apasionado beso

Wanda Nara y Maxi López volvieron a convertirse en tendencia luego de protagonizar un apasionado beso en una escena de la serie vertical Triángulo amoroso, la ficción que ambos realizan para Telefe y que mezcla elementos de su propia historia personal. Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron sorpresa entre los seguidores de la mediática y el exfutbolista.



La secuencia mostró a la expareja besándose con intensidad frente a cámara, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos.



El beso forma parte de Triángulo amoroso, una ficción diseñada especialmente para celulares y redes sociales, con episodios breves que recrean situaciones inspiradas en la vida sentimental de Wanda Nara. La serie ya venía generando expectativa desde que la empresaria confirmó meses atrás que habría escenas románticas junto a Maxi López.



La historia tiene un componente especial porque Wanda y Maxi mantuvieron una relación durante unos años y tuvieron tres hijos juntos. Su separación en 2013 estuvo rodeada de polémicas mediáticas y marcó el inicio del recordado “Wandagate”, luego de que Wanda comenzara una relación con Mauro Icardi, entonces amigo y compañero de equipo de López.



A pesar de aquel conflictivo pasado, en los últimos años ambos mostraron una relación mucho más cordial, enfocada principalmente en la crianza de sus hijos. Sin embargo, este inesperado acercamiento frente a cámara volvió a despertar especulaciones y comentarios entre sus seguidores.



Las imágenes del beso ya circulan en redes sociales, programas de televisión y plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo argentino en las últimas horas.