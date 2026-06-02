Bizarrap debuta en Toy Story 5

Bizarrap lo volvió a hacer. El exitoso productor y artista argentino anunció este lunes que formará parte del elenco de Toy Story 5, la nueva entrega de la icónica saga de Disney y Pixar. Prestará su voz al personaje “Santa de Jardín”, un gnomo completamente nuevo que aparecerá en la versión doblada al español para Latinoamérica y España.



A través de sus redes sociales, Bizarrap compartió la noticia con una imagen posando junto a Woody y Buzz Lightyear, luciendo su clásica gorra con las siglas BZRP adaptada al estilo de la película. “Soy la voz de ‘Santa de Jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5 (última foto). Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, escribió, en referencia a la mítica e inédita BZRP Music Session 42.



El personaje representa a un gnomo de jardín, símbolo de protección, buena suerte y conexión con la naturaleza. Según las primeras descripciones, “Santa de Jardín” forma parte de una comunidad de juguetes olvidados que habitan en un patio trasero y tendrá una escena clave junto al personaje que doblará Bad Bunny, llamado “Pizza con Anteojos”.



La noticia fue confirmada por Disney, que además reveló detalles de la película: dirigida por Andrew Stanton, responsable de clásicos como Buscando a Nemo y WALL·E, y codirigida por Kenna Harris, Toy Story 5 llegará a los cines el 18 de junio de 2026.



La trama combinará nostalgia con tecnología moderna: Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes enfrentarán a Lilypad, una tableta disruptiva que llega a la vida de Bonnie y amenaza con cambiar la relación de los chicos con sus juguetes tradicionales.



Con este anuncio, Bizarrap se suma a una larga tradición de la franquicia de incorporar voces de artistas musicales y consolida su enorme influencia cultural. La película volverá a contar con la música original de Randy Newman y promete convertirse en uno de los estrenos más importantes del año.



Los fans ya especulan sobre cómo sonará la voz del creador de las BZRP Sessions en un juguete animado y celebran este cruce inesperado entre la música urbana argentina y el universo Pixar. Un nuevo “capítulo 42” que nadie vio venir.



