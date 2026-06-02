Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La disputa política por Chapadmalal

El futuro de la Unidad Turística encendió al arco político, provincial y nacional. Mientras se presentan propuestas para su destino, el Gobierno pasó a disponibilidad a 58 trabajadores.

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