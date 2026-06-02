2 de junio de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
La disputa política por Chapadmalal
El futuro de la Unidad Turística encendió al arco político, provincial y nacional. Mientras se presentan propuestas para su destino, el Gobierno pasó a disponibilidad a 58 trabajadores.
La disputa por la Unidad Turística Chapadmalal volvió a colocar a Mar del Plata en el centro de uno de los debates políticos más sensibles de la era libertaria: qué lugar ocupa el Estado en áreas históricamente asociadas a derechos sociales, identidad pública y patrimonio nacional. Lo que durante décadas funcionó como uno de los símbolos más emblemáticos del turismo social argentino hoy atraviesa un proceso de desmantelamiento progresivo impulsado por el gobierno de Javier Milei, en medio de denuncias sindicales, incertidumbre laboral y una creciente confrontación política local. La situación se aceleró en las últimas semanas, cuando comenzaron a circular resoluciones internas que dispondrían el pase a disponibilidad de trabajadores de planta permanente y la no renovación de contratos en la Unidad Turística. El esquema impactaría sobre unos 60 empleados que sostienen tareas de mantenimiento, seguridad y conservación del complejo. Aunque el Gobierno nacional todavía no oficializó una licitación integral, distintas áreas estatales ya admiten la intención de avanzar hacia un modelo de concesión privada del predio.
El conflicto no apareció de manera repentina. Desde fines de 2024 y durante todo 2025 el complejo fue perdiendo actividad, presupuesto y funcionamiento operativo. Los hoteles permanecieron cerrados al público, se redujeron programas vinculados al turismo social y comenzaron las primeras señales de retiro estatal. A eso se suma ron recortes presupuestarios específicos sobre la Unidad Turística en el marco del ajuste impulsado por la Casa Rosada. Para los gremios estatales, el proceso responde a una estrategia gradual de vaciamiento. La Asociación Trabajadores del Estado denunció que el pase a disponibilidad constituye el paso previo a futuros despidos y al cierre operativo definitivo del complejo. El temor entre los trabajado res no se limita únicamente a la pérdida de empleo: más de treinta familias también enfrentan intimaciones vinculadas a las viviendas que ocupan dentro del predio desde hace años como parte de sus condiciones laborales. Sin embargo, la discusión excede el plano sindical.
Chapadmalal se convirtió en un escenario de disputa ideológica sobre el rol del patrimonio estatal y el destino de uno de los espacios más simbólicos de la costa bonaerense. Desde sectores cercanos al oficialismo nacional sostienen que el complejo representa un modelo deficitario y subutilizado, incompatible con la lógica de reducción del gasto público. La idea de concesionar hoteles y abrir inversiones privadas aparece dentro de esa narrativa como una forma de “poner en valor” una estructura que consideran improductiva. Del otro lado, la oposición local y provincial comenzó a utilizar el conflicto como una bandera política.
Dirigentes del peronismo, sindicatos y organizaciones sociales realizaron actos dentro del complejo para rechazar cualquier intento de privatización y exigir la preservación del turismo social. Incluso comenzaron a discutirse alternativas legislativas para que la Provincia intervenga o reclame participación sobre el destino del predio. La tensión también dejó expuestas diferencias dentro del mapa político mar platense. Mientras sectores opositores buscan convertir Chapadmalal en un símbolo de resistencia frente al ajuste libertario, otros espacios ligados al PRO y al empresariado turístico plantean la necesidad de reconvertir el complejo hacia esquemas de explotación mixta o privada. La Unidad Turística posee además un valor histórico difícil de separar de la discusión política.
Creada durante el primer peronismo como emblema del acceso popular a las vacaciones, Chapadmalal representa para amplios sectores mucho más que un complejo hotelero estatal. En ese con texto, el Gobierno nacional avanza sin anuncios estridentes, pero mediante decisiones administrativas que modifican la estructura operativa del complejo. El cierre de progra mas, la reducción presupuestaria, el retiro de personal y la incerti dumbre sobre futuras concesiones configuran un escenario que promete seguir escalando en el terreno político, gremial y social los próximos meses.