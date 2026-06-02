Messi sonriente y Dibu vendado: las aventuras de la Selección en Kansas

La Selección Argentina inició su trabajo formal de cara al Mundial de 2026.

Bajo la dirección de Lionel Scaloni, el plantel realizó una práctica de baja intensidad en el Compass Minerals National Performance Center, el búnker elegido por la AFA durante la Copa del Mundo.

La sesión, realizada por la tarde para evitar el calor, fue de recuperación y observación médica. El cuerpo técnico prioriza la evaluación de los jugadores con molestias y la carga progresiva, pensando en los amistosos ante Honduras e Islandia y en el debut mundialista del 16 de junio frente a Argelia en Kansas.

Entre las imágenes más destacadas del día apareció Lionel Messi, quien se entrenó de forma diferenciada por una contractura en el isquiotibial izquierdo. Sin embargo, al llegar al predio junto a Rodrigo De Paul se lo vio sonriente, relajado y con excelente humor, lo que generó el primer gran momento positivo de la concentración.

Otra situación que llamó la atención fue Emiliano “Dibu” Martínez, que caminó hacia el micro con un evidente vendaje en la mano derecha. El arquero arrastra una fractura en un dedo sufrida en la final de la Europa League, pero se mostró integrado y de buen ánimo en este primer contacto grupal.

En cuanto al resto del plantel, Leandro Paredes realiza un tratamiento especial por una distensión isquiotibial, Nicolás Paz arrastra una molestia en la rodilla y varios jugadores como Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina son monitoreados por distintas lesiones.

Ante este panorama, Scaloni ya piensa en alternativas y juveniles para completar los amistosos.Kansas City será el cuartel general de la Scaloneta durante toda la fase de grupos y más allá.

Desde allí partirá hacia los partidos preparatorios y regresará para el debut mundialista. La ilusión de defender el título ya está en marcha.