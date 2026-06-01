Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de junio de 2026 ARMANDO PARA 2027

“En el interior se ven las fallas del gobierno de Kicillof”, dijo Petrecca

El senador provincial visitó Lincoln y enfatizó la necesidad de armar un frente para ganar la Gobernación en 2027. “Con el PRO no alcanza”, remarcó.

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