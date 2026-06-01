1 de junio de 2026
ARMANDO PARA 2027
“En el interior se ven las fallas del gobierno de Kicillof”, dijo Petrecca
El senador provincial visitó Lincoln y enfatizó la necesidad de armar un frente para ganar la Gobernación en 2027. “Con el PRO no alcanza”, remarcó.
El senador provincial Pablo Petrecca, presidente del bloque del PRO, visitó hoy el distrito de Lincoln, donde se reunió con dirigentes y recorrió una fábrica, como parte de las movidas que viene realizando en busca de consolidar un armado político para arrebatarle al peronismo el control de la provincia de Buenos Aires en 2027.
Petrecca se reunió con el intendente local, Salvador Serenal; con la concejal proísta Sofía Arning, referente lincoleña del partido amarillo, y con el titular del Concejo Deliberante local, el libertario Emiliano Ressia. Junto a ellos visitó las instalaciones de la fábrica Carreteles Rolin.
“Es mi costumbre estar en contacto y conocer la realidad que hoy presenta el interior de la provincia de Buenos Aires, donde se ven claramente las deficiencias del gobierno provincial, en materia de seguridad, educación, salud, IOMA, por sólo nombrar algunas, mientras el gobernador Axel Kicillof está ocupado en sus internas partidarias que, además, paralizan la actividad en la Legislatura”, dijo Petrecca durante su recorrida.
El senador reiteró su intención de promover un armado político para ganar la provincia el año que viene y desbancar al peronismo.
“Sabemos que para gobernar la provincia con el PRO no alcanza, con el radicalismo solo tampoco y con La Libertad Avanza tampoco. Por eso trabajamos en construir una alternativa en la que todos los que tenemos los mismos objetivos, como darles respuesta a las necesidades de los bonaerenses o ponerle fin al populismo, debemos prepararnos y ofrecer a los mejores candidatos”, destacó Petrecca.