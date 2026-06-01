Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de junio de 2026 TRAS 9 MESES DE LUCHA

Una buena: reabre La Suipachense y vuelven al trabajo 25 empleados

La icónica planta láctea volverá a producir bajo el control la empresa de un ex Parmalat. En un principio la reapertura será parcial, sin el sector de quesos. Fue clave el acampe de los trabajadores para preservar las máquinas.

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