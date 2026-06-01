1 de junio de 2026
TRAS 9 MESES DE LUCHA
Una buena: reabre La Suipachense y vuelven al trabajo 25 empleados
La icónica planta láctea volverá a producir bajo el control la empresa de un ex Parmalat. En un principio la reapertura será parcial, sin el sector de quesos. Fue clave el acampe de los trabajadores para preservar las máquinas.
En un contexto más que complicado para la industria en general y la bonaerense en particular, una buena noticia alegró a los vecinos del partido de Suipacha: la planta de la icónica empresa láctea La Suipachense, que había cerrado sus puertas en medio de una crisis financiera, volverá a funcionar, con parte de los empleados que habían quedado sin trabajo.
Para la puesta en marcha de la planta fue fundamental el acampe que los trabajadores mantuvieron durante nueve meses a las puertas de la planta, en busca de evitar su vaciamiento. Con las máquinas e instalaciones intactas, se hizo posible el alquiler a una empresa que tomó el control a partir de una medida judicial, y que volverá a operar la fábrica.
Se trata de la Compañía Láctea Suipacha, de Pablo Acsi, ex directivo de la firma Parmalat, también dedicada al rubro lácteo. La empresa de Acsi comenzará a producir unos 50.000 litros diarios de leche fluida, para lo que incorporará a al menos 25 de los trabajadores, según está previsto. También volverá a producir yogur y leche en polvo.
Será una reapertura parcial, ya que por el momento seguirá sin funcionar la quesería, que sería puesta en marcha más adelante, cuando los números cierren. A medida que se afiance la producción, la empresa reincorporaría a más trabajadores.
La Suipachense que quebró en noviembre del año pasado tras 70 años de funcionamiento, con picos de producción de 250.000 litros diarios.
La maniobra de salvataje fue posible gracias a que los trabajadores preservaron las máquinas mientras sostenían su reclamo. Con el apoyo del sindicato y del intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini, sostuvieron un acampe continuado frente a la planta.
El juez comercial de Mercedes Leandro Julio Enríquez adoptó la resolución que permitió la reapertura, al habilitar el alquiler del predio, la maquinaria y las marcas La Suipachense y Lácteos Conosur. El monto del alquiler se usará para ir pagando las fuertes deudas que había contraido la compañía y que la llevaron a la quiebra.