1 de junio de 2026
MUNICIPIOS
Otra concejal se aleja de La Libertad Avanza y se suma al espacio de Dante Gebel
En Escobar, la edil Mariana Huber publicó un comunicado explicando la salida del espacio violeta. Al igual que en Mar Chiquita y Villa Gesell, Consolidación Argentina suma una nueva aliada en la Provincia
Por diferencias con el referente libertario de Escobar, Eduardo Gianfrancesco, La Libertad Avanza pierde una concejal que se sumó a Consolidación Argentina, espacio político que impulsa una posible candidatura a presidente de Dante Gebel.
Al igual con lo que ocurrió en Mar Chiquita y Villa Gesell, la concejala Mariana Huber abandonó el bloque libertario en el Concejo Deliberante de Escobar para conformar su propio monobloque. La edil publicó un extenso comunicado explicando su salida del bloque y cruzó al referente de La Libertad Avanza en el distrito.
En el escrito, Huber sentenció: “He tomado la decisión de conformar un monobloque con la convicción de seguir representando, con mayor libertad y coherencia, los valores y principios que sostuve desde el primer día de mi función pública. Esta decisión nace de una convicción profunda: No me corro de los valores; me acerco a la gente”.
Allí llegaron las críticas a los libertarios: “Creo en valores y en orden. Pero en un orden que sirva para progresar. Un orden que permita trabajar, educar, invertir, producir, agregar valor a lo que generamos, fortalecer la industria, crear empleo y recuperar oportunidades para nuestras familias. Creo en una comunidad donde el esfuerzo tenga recompensa, donde la educación vuelva a abrir puertas y donde nuestros jóvenes encuentren razones para proyectar su futuro aquí”.
“También creo que debemos superar una grieta que muchas veces divide más de lo que resuelve. Mientras la política queda atrapada en peleas permanentes, miles de vecinos siguen preocupados por llegar a fin de mes, sostener un comercio, conseguir empleo o darle un futuro a sus hijos. Y debemos decir algo con honestidad: después de más de 130 años de historia, no podemos naturalizar que todavía haya vecinos esperando algo tan básico como agua segura y cloacas”, aseguró la concejal.