Volver | La Tecla Municipios 1 de junio de 2026 MUNICIPIOS

Otra concejal se aleja de La Libertad Avanza y se suma al espacio de Dante Gebel

En Escobar, la edil Mariana Huber publicó un comunicado explicando la salida del espacio violeta. Al igual que en Mar Chiquita y Villa Gesell, Consolidación Argentina suma una nueva aliada en la Provincia

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