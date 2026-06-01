Volver | La Tecla Nacionales 1 de junio de 2026 OTRO ENROQUE

Cortocircuito en el gobierno: renunció el titular del ENRGE a menos de un mes de asumir

El funcionario presentó su dimisión al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) menos de un mes después de haber sido designado. En medio de versiones sobre tensiones internas, el vicepresidente Vicente Serra quedó al mando del organismo.

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