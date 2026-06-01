1 de junio de 2026
OTRO ENROQUE
Cortocircuito en el gobierno: renunció el titular del ENRGE a menos de un mes de asumir
El funcionario presentó su dimisión al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) menos de un mes después de haber sido designado. En medio de versiones sobre tensiones internas, el vicepresidente Vicente Serra quedó al mando del organismo.
La flamante conducción del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) sufrió su primer cimbronazo político. Néstor Marcelo Lamboglia presentó este lunes su renuncia a la presidencia del organismo, apenas unas semanas después de haber asumido el cargo tras la creación del ente que unificó las funciones regulatorias de los sectores gasífero y eléctrico.
La salida del funcionario se produjo en un contexto atravesado por diferencias dentro del directorio. Distintas versiones señalan que existían desacuerdos con Marcelo Alejandro Nachón, vocal del organismo y exinterventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), una disputa que habría comenzado incluso antes de la puesta en marcha formal del nuevo ente y que se profundizó durante las últimas semanas.
No obstante, desde sectores cercanos al organismo sostuvieron que la decisión respondió a cuestiones personales y destacaron el desempeño de Lamboglia durante su breve paso por la conducción del ENRGE. Asimismo, remarcaron que el funcionamiento institucional del ente no se verá afectado por el cambio de autoridades.
Tras la renuncia, el vicepresidente Vicente Serra asumió de manera inmediata las funciones de presidente, garantizando la continuidad administrativa y operativa del organismo. De acuerdo con el esquema previsto por la normativa vigente, ahora deberá iniciarse un nuevo proceso de selección para cubrir el cargo de forma definitiva.
La decisión fue comunicada por Lamboglia durante la mañana del lunes al resto de los integrantes del directorio y posteriormente formalizada mediante los canales administrativos correspondientes. El ENRGE se encuentra actualmente en pleno proceso de consolidación institucional luego de la fusión de los entes reguladores de electricidad y gas impulsada por el Gobierno nacional.
Lamboglia había sido designado al frente del organismo por un período de cinco años, el mandato más extenso dentro del directorio. Antes de ese nombramiento se desempeñó como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
La estructura directiva del ENRGE quedó integrada por Serra como vicepresidente con un mandato de cuatro años; Nachón como vocal primero por tres años; mientras que Griselda Lambertini y Héctor Sergio Falzone ocupan las vocalías segunda y tercera con mandatos de dos y un año, respectivamente. Todas las designaciones fueron realizadas en el marco del Decreto 452/2025, que dio origen a la nueva conformación del organismo regulador energético.