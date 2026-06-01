Cierran la causa por la muerte de Sergio Denis

La causa judicial por la muerte de Sergio Denis llegó a su fin de la manera más inesperada y dolorosa para sus familiares.



Sucede que el expediente, que investigaba el accidente ocurrido el 11 de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, quedó archivado de forma definitiva y sin posibilidad de apelación. Aquella noche, mientras interpretaba “Te llamo para despedirme”, el cantante caminó por la pasarela del escenario y cayó al foso de orquesta, que no tenía protección y tenía varios metros de profundidad.



Así fue que sufrió traumatismo de cráneo, fracturas múltiples y heridas en el tórax. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla y luego a Buenos Aires, pero nunca se recuperó: falleció el 15 de mayo de 2020, más de un año después del hecho.



La familia tenía la intención de llevar la causa a un juzgado nacional. Para ello, la Corte Suprema de Tucumán debía resolver una apelación contra la decisión de primera instancia, que calificó lo ocurrido como un simple “accidente”.



Sin embargo, el 11 de diciembre de 2025 la Justicia tucumana denegó esa posibilidad y cerró el expediente. Al día siguiente notificó solo a los abogados locales que representaban a la familia. “Ellos nunca dijeron nada”, denunció Layus. Existía un plazo de solo cinco días hábiles para presentar una instancia superior, pero al no recibir la notificación, la familia perdió la oportunidad de continuar.



El cierre del caso dejó a los allegados de Sergio Denis con una profunda sensación de impotencia y bronca. Hasta el momento, los representantes legales de la familia no han realizado declaraciones públicas, aunque trascendió que evaluarán en los próximos días los pasos a seguir, incluso la vía internacional.