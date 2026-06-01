Dua Lipa y Callum Turner dieron el sí

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner finalmente sellaron su historia de amor y se casaron en una ceremonia íntima celebrada en Londres.



La boda tuvo lugar el pasado 31 de mayo en el emblemático Old Marylebone Town Hall, uno de los registros civiles favoritos de las celebridades británicas.



El enlace se realizó de manera reservada y contó con la presencia de apenas un pequeño círculo de familiares y amigos cercanos.



La pareja evitó hacer declaraciones públicas y tampoco compartió imágenes oficiales del evento, aunque rápidamente comenzaron a circular detalles del exclusivo casamiento.



Para la ocasión, Dua Lipa eligió un sofisticado conjunto blanco de Schiaparelli inspirado en el icónico look nupcial de Bianca Jagger en los años 70.



El estilismo fue diseñado por Stephen Jonesy zapatos de Christian Louboutin. Por su parte, Turner lució un clásico traje azul marino.



La historia de amor entre la cantante y el actor comenzó a principios de 2024 y, desde entonces, se transformaron en una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo. El compromiso había sido confirmado oficialmente en 2025 durante una entrevista de Dua Lipa para British Vogue.



Los flamantes esposos prepararon una mega fiesta de tres días en Palermo, Sicilia, donde asistirían figuras internacionales como Elton John, Charli XCX y Donatella Versace.



