Volver | La Tecla Nacionales 1 de junio de 2026 NUEVO SISTEMA

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo funciona

El Gobierno reglamentó el Fondo de Cese Laboral (FAL), una herramienta creada por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 que pone en el centro a los despidos de los trabajadores y las indemnizaciones que deben pagar las empresas, aprobada por el Congreso en febrero de 2026.

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