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1 de junio de 2026
A DIEZ DIAS DEL MUNDIAL

El sueño argentino es un hecho: la “Casa Albiceleste” está lista en Kansas para los ídolos

La AFA presentó oficialmente la “Casa Albiceleste”, el Hotel Origin de Kansas City que será el hogar de la Scaloneta durante la defensa del título. Ubicado a solo 21 minutos del predio de entrenamiento, cuenta con gimnasio nuevo, carpa familiar y todas las comodidades para que los jugadores convivan con sus familias. Messi y el resto del plantel ya están instalados

El sueño argentino es un hecho: la “Casa Albiceleste” está lista en Kansas para los ídolos
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La Selección Argentina ya tiene casa propia en suelo norteamericano. La AFA difundió este lunes las primeras imágenes de la “Casa Albiceleste”, el Hotel Origin que funcionará como centro de concentración del equipo campeón del mundo durante la Copa del Mundo 2026. 
 

El establecimiento, ubicado a tan solo 21 minutos del Compass Minerals National Performance Center (el predio de entrenamiento del Sporting Kansas City), fue especialmente adaptado para la Scaloneta. 
 

En sus instalaciones se montó un gimnasio de alto rendimiento completamente nuevo y una gran carpa destinada a los encuentros de los jugadores con sus familias, un detalle que Scaloni y el cuerpo técnico consideraron clave para mantener el buen clima interno durante las casi tres semanas de competencia. “Les presentamos nuestra Casa Albiceleste en Kansas”, publicó la cuenta oficial de la Selección Mayor en Instagram junto a un reel que muestra los ambientes preparados para recibir al plantel. 
 

El hotel se convertirá en el verdadero hogar de los 26 convocados, el cuerpo técnico y el staff durante todo el torneo. 
 

El predio de entrenamiento, ubicado a corta distancia, ya cuenta con vestuarios personalizados, sala de hidroterapia, gimnasio con tecnología Keiser y pantallas de análisis táctico de última generación. Todo fue auditado a principios de año por el preparador físico Luis Martín y su equipo, que destacaron la logística ideal de Kansas City por las distancias cortas entre las sedes. 
 

Con la llegada de Lionel Messi y Rodrigo De Paul este lunes, la delegación argentina quedó completa en la “Casa Albiceleste”.
 

 El capitán, que arrastra una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, ya se encuentra bajo el cuidado del cuerpo médico en el mismo lugar donde el equipo iniciará sus entrenamientos oficiales. La cuenta regresiva ya empezó. 
 

El debut mundialista será el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium, a pocos kilómetros de la nueva casa albiceleste.

 


 


 

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