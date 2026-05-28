La desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Más de cuatro días después de su desaparición, la Justicia cordobesa intensifica la búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que salió de su casa en barrio General Mosconi y no regresó.



Según la investigación a cargo del fiscal Raúl Garzón, la menor tomó un remís hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico, donde la esperaba Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años conocido por la familia.



Un video de cámara de seguridad muestra el momento en que ambos ingresan juntos a la vivienda del detenido, ubicada en Juan del Campillo al 878.



Este elemento clave contradice la primera versión de Barrelier, quien declaró que la joven se retiró a pie y que luego la vio subir a un Volkswagen Gol rojo en las inmediaciones de Urquiza y Avellaneda.



Su abogado sostiene que solo ayudó a pagar el remís, la acompañó dos cuadras y que Agostina se fue luego en un vehículo con otra persona.



La fiscalía considera alta, la probabilidad de que haya intervenido más de una persona, ya que la adolescente sigue sin aparecer y su celular permanece apagado.



La causa, caratulada como privación ilegítima de la libertad, se tramita bajo secreto de sumario.



Asimismo, se activó la Alerta Sofía a nivel nacional e internacional, y se investigan todas las hipótesis: sustracción de menor, abuso sexual y trata de personas.



Durante la tarde del miércoles se allanó el domicilio del empleado estatal, donde vive con su pareja e hija, y se ordenaron otros 18 allanamientos en distintos puntos de la ciudad, totalizando 19 procedimientos. Se secuestraron celulares, computadoras, ropa y otros elementos para peritajes.



Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, trabaja en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Tiene un antecedente por violencia de género del año pasado, aunque no fue condenado.



La madre de Agostina, Melisa Heredia, reclamó celeridad en la investigación y aseguró que su hija confiaba en él. “Mi hija confiaba en él. Quiero que la devuelvan”, expresó.



La familia y vecinos marcharon pidiendo respuestas. Agostina vestía jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas al momento de su desaparición. La investigación continúa, se espera que los peritajes y los nuevos allanamientos aporten datos definitivos sobre el paradero de la adolescente.