Gisela Bernal enfrenta un duro golpe

Gisela Bernal atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La Justicia ya firmó el desalojo de la casa que la bailarina ocupa en Palermo Hollywood, propiedad que obtuvo tras su mediática separación de Ariel Diwan en 2015.



El conflicto se originó por una importante deuda de honorarios con el abogado que la representó durante el litigio por la vivienda.



A pesar de las múltiples oportunidades de acuerdo que le fueron otorgadas, Bernal no cumplió con los pagos pactados.



La deuda, que inicialmente rondaba entre los 100 y 150 mil dólares, creció considerablemente con intereses y costas judiciales.



El inmueble fue rematado y adquirido por un tercero. Según la ley, el producto de la venta se destinará prioritariamente a saldar el crédito del abogado que tendría derecho a cobrar alrededor del 80% del valor.



La casa, que se encuentra en evidente estado de abandono (con grafitis, deterioro Bernal fue informada de la situación pero optó por no hacer declaraciones públicas. Este nuevo capítulo judicial reabre la historia de uno de los divorcios más conflictivos del espectáculo argentino, marcado por fuertes disputas públicas, incluyendo la paternidad de su hijo Ian.



Hasta el momento, Gisela Bernal no ha realizado ninguna declaración oficial sobre el desalojo.