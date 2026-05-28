Volver | La Tecla Photoshop 28 de mayo de 2026 DRAMATICO

Juan Martín del Potro rompió el silencio tras el robo en su casa

A dos semanas del violento robo en su vivienda de Tandil, Juan Martín del Potro publicó un emotivo mensaje en redes sociales donde agradeció el apoyo recibido, pero lamentó profundamente la pérdida de objetos de gran valor sentimental y recuerdos familiares que no pudieron ser recuperados

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