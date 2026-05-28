28 de mayo de 2026
DRAMATICO
Juan Martín del Potro rompió el silencio tras el robo en su casa
A dos semanas del violento robo en su vivienda de Tandil, Juan Martín del Potro publicó un emotivo mensaje en redes sociales donde agradeció el apoyo recibido, pero lamentó profundamente la pérdida de objetos de gran valor sentimental y recuerdos familiares que no pudieron ser recuperados
El ex tenista Juan Martín del Potro rompió el silencio tras el robo sufrido en su casa de Tandil y compartió un comunicado cargado de emoción en el que detalló cómo atraviesa este difícil momento junto a su familia.
El hecho ocurrió hace dos semanas, cuando los ladrones ingresaron a la vivienda mientras estaba deshabitada. Tras romper un ventanal, revolvieron toda la casa y se llevaron dinero, joyas, relojes, raquetas y diversos objetos personales vinculados a la exitosa carrera del tandilense, además de recuerdos familiares y premios obtenidos a lo largo de los años.
En su mensaje, Del Potro comenzó agradeciendo el cariño recibido: “Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”.
Sin embargo, el exnúmero 3 del mundo no ocultó su dolor por las pérdidas más profundas:
“Lamentablemente, muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables para mi familia y para mí, no pudieron ser recuperadas”.
El tandilense también tuvo palabras de reconocimiento hacia las autoridades: agradeció al fiscal de la causa, al fiscal general, a los jueces de Garantías, a la DDI, a las autoridades policiales y a los medios que continúan con la investigación.
Antes de finalizar su comunicado, Del Potro expresó un deseo por su ciudad natal: “Aún así, deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”.
La investigación continúa con pericias en la vivienda y análisis de huellas para intentar identificar a los responsables del hecho.