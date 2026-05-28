Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Nuevo reclamo por el mundialista: piden informes sobre las obras y el pliego de concesión

La oposición marplatense volvió a reclamar documentación vinculada a la concesión del estadio Minella y cuestionó la demora del Ejecutivo en enviar el pliego y detalles del plan de obras comprometido por la empresa adjudicataria.

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