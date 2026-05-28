28 de mayo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Nuevo reclamo por el mundialista: piden informes sobre las obras y el pliego de concesión
La oposición marplatense volvió a reclamar documentación vinculada a la concesión del estadio Minella y cuestionó la demora del Ejecutivo en enviar el pliego y detalles del plan de obras comprometido por la empresa adjudicataria.
En la comisión de Deportes y Recreación del Deliberante marplatense, presidida por Ricardo Liceaga Viñas, miembro del bloque de la Unión Cívica Radical más Nuevos Aires (UCRNA), trató hoy un expediente presentado por el bloque de Unión por la Patria en el cual reclaman que la Secretaría Legal y Técnica no les envía desde hace dos meses y medio el pliego de bases y condiciones por el cual se cedió el estadio Minella y el predio del parque de los deportes a Minella Stadium S.A. Este miércoles, además de hacer el reclamo a Legal y Técnica, pidieron un informe a la Secretaría de Obras sobre precisiones de un plan ejecutivo de obra que debería haber presentado la concesionaria.
El pedido de informes impulsado por la concejal Valeria Crespo, del bloque Unión por la Patria, pone el foco en la falta de precisiones sobre el avance de las obras comprometidas por Minella Stadium S.A. La incertidumbre creció luego de que el municipio otorgara en enero una prórroga de 30 días para que la empresa presente el plan ejecutivo de obra, una documentación considerada clave para definir las intervenciones en el estadio Minella y el resto del predio deportivo.
Desde la concesionaria habían señalado a fines de marzo que continuaban trabajando en ese proyecto técnico, el cual incluía estudios de ingeniería, arquitectura, análisis de suelos y planificación integral de las futuras obras. Según explicaron en aquel momento, se trataba de una etapa necesaria para garantizar que las intervenciones cumplieran con estándares modernos de infraestructura y seguridad. Sin embargo, desde la oposición sostienen que el plazo otorgado ya estaría vencido y remarcan que hasta el momento no se conocieron públicamente detalles concretos del plan.
En ese marco, los concejales reclaman saber si el Ejecutivo volvió a extender los plazos para la presentación del proyecto y si la empresa inició los trámites correspondientes ante la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano para obtener permisos y aprobaciones previas al inicio de obra. También solicitaron precisiones sobre los tiempos previstos para ejecutar las obras mínimas exigidas en el pliego de bases y condiciones de la concesión.