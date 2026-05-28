Volver | La Tecla Nacionales 28 de mayo de 2026 APAGAR INCENDIOS

Cómo será el plan del Banco Nación para rescatar a los endeudados

Habrá préstamos de hasta $100 millones, refinanciación de tarjetas y cuotas de hasta 96 meses en un contexto de fuerte aumento de la morosidad.

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