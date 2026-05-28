Cómo será el plan del Banco Nación para rescatar a los endeudados
Habrá préstamos de hasta $100 millones, refinanciación de tarjetas y cuotas de hasta 96 meses en un contexto de fuerte aumento de la morosidad.
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Frente al fuerte aumento de la morosidad en créditos y tarjetas, el Banco Nación anunció un plan de asistencia para personas endeudadas que incluye tanto a clientes propios como a usuarios de otras entidades financieras y fintech. La medida surge en un contexto donde los atrasos en los pagos alcanzaron niveles récord dentro del sistema bancario.
Según datos del Banco Central, la mora total llegó al 7% en marzo, mientras que en el segmento de familias alcanzó el 11,5%. A pesar de esos números, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había sostenido días atrás que la situación “se resolvería sola” y descartó rescates generales para deudores. Sin embargo, el Nación avanzó con una estrategia propia de refinanciación y consolidación de pasivos.
El paquete presentado por la entidad contempla préstamos para unificar deudas con otros bancos y billeteras virtuales, con tasas más bajas que las del mercado. La línea ofrece financiamiento de hasta $100 millones, plazos de hasta 72 meses y una tasa nominal anual del 65%. El objetivo oficial es captar clientes afectados por las altas tasas y el crecimiento de la mora en el sector fintech, donde el nivel de incumplimiento ronda el 30%.
Además, el Banco Nación habilitó un esquema especial para refinanciar saldos impagos de tarjetas de crédito. Los clientes con hasta 90 días de atraso podrán acceder a planes de hasta 60 cuotas y una tasa nominal anual del 35%, mientras que quienes superen ese plazo podrán negociar alternativas de financiación de hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia.
Con estas medidas, el Nación busca posicionarse frente al resto de las entidades financieras y empujar una mayor competencia en los planes de refinanciación. Desde el banco sostienen que sus niveles de mora se mantienen por debajo del promedio del sistema, en un escenario donde el endeudamiento de hogares se convirtió en una de las principales preocupaciones económicas.