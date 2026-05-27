Lejos de la disputa por las comisiones, Petrecca se concentra en su armado
“Estamos trabajando para ganar la Provincia de Buenos Aires”, dijo el senador durante una recorrida por emprendimientos productivos de Chacabuco.
El presidente del bloque de senadores provinciales del PRO, Pablo Petrecca, se concentra en construir un armado amplio para las elecciones del año próximo, con el objetivo de “ganar la Provincia de Buenos Aires”, según enfatizó.
El senador se encuentra concretando una serie de recorridas por el territorio bonaerense. Ayer estuvo en Chacabuco, donde visitó empresas junto al concejal proísta Ignacio Orsini. Allí planteó la necesidad de priorizar una agenda vinculada a la producción, el empleo, la seguridad, la educación y la modernización del Estado.
“Si queremos ganar la Provincia, solos no alcanza”, manifestó Petrecca. Por eso busca un acuerdo amplio para generar un espacio con fuerte presencia territorial, diálogo político y cercanía con los sectores productivos.
En Chacabuco, el legislador remarcó la importancia de volver a poner al interior productivo en el centro de la agenda provincial y avanzar en políticas públicas orientadas al desarrollo, la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico. En ese sentido, destacó la apertura al diálogo, el compromiso de los dirigentes locales y la continuidad del trabajo político y territorial que el PRO y la UCR vienen sosteniendo en Chacabuco desde 2015.
También se reunió con dirigentes locales, junto al secretario legislativo del bloque de senadores del PRO, Mauricio Viviani.
Petrecca cuestionó con dureza la gestión del gobernador Axel Kicillof y aseguró que la Provincia atraviesa problemas estructurales en materia de inseguridad, educación, salud y desarrollo económico.
“Cuando el gobernador tuvo millones y millones de fondos discrecionales que le mandaban Alberto Fernández y Sergio Massa, no hubo transformación”, apuntó el jefe de la bancada amarilla en el Senado bonaerense. Y volvió a reclamar una discusión seria sobre los recursos que recibe Buenos Aires, ya que “aporta muchísimo más que lo que recibe”, según dijo.