Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de mayo de 2026 POR CLÁUSULAS ABUSIVAS

La Provincia podría imponerle una fuerte multa a Mercado Libre

La Dirección de Defensa del Consumidor arremetió contra la compañía de Marcos Galperín tras una fiscalización de oficio. Es por los requisitos en sus contratos de adhesión. Podría caberle una sanción de $ 1815 millones.

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