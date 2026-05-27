27 de mayo de 2026
POR CLÁUSULAS ABUSIVAS
La Provincia podría imponerle una fuerte multa a Mercado Libre
La Dirección de Defensa del Consumidor arremetió contra la compañía de Marcos Galperín tras una fiscalización de oficio. Es por los requisitos en sus contratos de adhesión. Podría caberle una sanción de $ 1815 millones.
El gobierno bonaerense podría imponerle una fuerte multa a Mercado Libre, la empresa del magnate Marcos Galperín, por presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión.
La sanción podría llegar a los 1815 millones de pesos, una suma sideral para cualquier ciudadano pero no tanto para la compañía líder en e-commerce en buena parte de Sudamérica.
La Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, inició una actuación de oficio contra Mercado Libre tras una fiscalización en la que se habrían detectado en los contratos más de una decena de cláusulas violatorias de la Ley de Defensa del Consumidor.
Estas cláusulas no sólo refieren al uso del portal de compraventa MercadoLibre.com.ar sino también a la aplicación Mercado Pago y otras instancias del “ecosistema MELI”.
La empresa de Galperín tiene la opción de presentar una propuesta alternativa modificando o suprimiendo las cláusulas objetadas por la Provincia.