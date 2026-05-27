27 de mayo de 2026
“BIDONAZO”
Conformaron la comisión de Asuntos Constitucionales con un cambio de último momento
Con González Santalla al frente, quedó conformada la comisión más importante de toda la Legislatura. Estaba previsto que la vicepresidencia sea para una libertaria, pero la durmieron y quedó en manos de un aliado al oficialismo
En política vale todo, más cuando se habla de cargos. En esta oportunidad, el oficialismo salió favorecido en el reparto de autoridades de una comisión clave como lo es la de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA): la presidencia quedó en manos del kirchnerismo mientras que un aliado se quedó con la vicepresidencia, cuando esta le correspondía a una senadora de La Libertad Avanza.
Como informó La Tecla, Emanuel González Santalla quedó como presidente de la comisión de ACA tras varios tironeos luego del primer decreto publicado por la vicegobernadora Verónica Magario. Sin embargo, el peronismo jugó al límite (tal como se lo recuerda a Carlos Salvador Bilardo como jugador y entrenador de fútbol) y realizó una jugada que terminó resultado favorable.
Según había trascendido, la vicepresidencia de la comisión de ACA tenía que quedar en manos de la senadora de La Libertad Avanza, María Luz Bambaci. Sin embargo, la legisladora no estuvo presente en la conformación de la comisión y tuvo inconvenientes para conectarse de forma remota.
Por orden de Sergio Berni, el peronismo usó a su favor la falla de la legisladora y aprovechó para votar mientras Bambaci intentaba conectarse. Los legisladores se apuraron para dejar a la senadora por la Primera sección electoral sin la chance de ser vicepresidenta del cuerpo legislativo.
Con este “bidonazo” del peronismo (en referencia al famoso Bidón de Branco), la vicepresidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos quedó en manos de Sergio Vargas, senador del bloque Unión y Libertad, que suele ser aliado al peronismo en todas las votaciones que se dan en la Legislatura.
Además de González Santalla, integran la comisión los legisladores Adrián Santarelli, Fernando Coronel, Sergio Berni, Mario Ishii, Amira Curi, Malena Galmarini y Pedro Borgini (FP); María Luz Bambaci, Guillermo Montenegro, Gonzalo Cabezas y Carlos Curestis (LLA); Juan Manuel Rico Zinni (PRO); María Emilia Subiza (HECHOS) y Sergio Vargas (UYL).
Tras varias idas y vueltas, el Senado sigue con su labor y continúa conformando las comisiones permanentes para este período legislativo. Sin una sesión a la vista, para mañana está previsto que se conformen las comisiones de Derechos Humanos y Niñez, mientras que el viernes será el turno de la comisión de Educación.