27 de mayo de 2026
EN GOBERNACIÓN
Kicillof recibió a intendentes en la previa de dos actos claves rumbo al 2027
El gobernador prepara una serie de actos importantes para fortalecer su espacio político. Los alcaldes llegaron a La Plata para repasar la coyuntura y analizar las acciones que realizarán contra la quita de Zona Fría
Se viene una semana movida para el gobernador bonaerense Axel Kicillof y comenzaron los preparativos en una reunión importante que mantuvieron representantes de la mesa chica del mandatario. Mientras afloja un poco la interna en la Legislatura con la conformación de las comisiones permanentes, en el kicillofismo siguen con la hoja de ruta rumbo al 2027.
Este mediodía hubo una reunión importante entre los principales referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Gobernación con dos actos importantes en el horizonte: el lanzamiento del MDF Salud en La Plata y el de Juventudes, que será en el partido de San Martín. También habrá un discurso de Kicillof en el cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo, en un territorio más que hostil para el peronismo como es la ciudad de Mar del Plata.
Además del Gobernador, participaron del convite la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, de Infraestructura, Gabriel Katopodis, la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, además de los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Pablo Descalzo (Ituzaingó); Mariel Fernández (Moreno); Daniel Stadnik (Carlos Casares); Fernando Moreira (San Martín); Lorena Espina (José C Paz); Maximiliano Suescun (Rauch); Esteban Santoro (General Madariaga) y Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), y el diputado nacional Julio Pereyra.
En dicho encuentro se analizó la coyuntura a nivel nacional y en cada uno de los municipios bonaerenses, luego de firmar convenios con intendentes a través del Provincia Leasing.
“Mientras los bancos privados están minimizando su presencia territorial y el Banco Nación responde a una matriz libertaria de ausentismo absoluto, en la Provincia seguimos defendiendo el rol histórico de nuestra banca pública”, destacó Kicillof. “En este contexto, el Banco Provincia adquiere una relevancia mucho mayor: vamos a continuar asistiendo a los municipios, impulsando el financiamiento productivo local y acompañando a cada familia bonaerense que lo necesite.”
En el encuentro también pusieron énfasis en la posible quita del régimen de Zona Fría y analizaron las acciones que llevarán adelante los territorios para tratar de impedirlo. Se espera que cuando se debata la ley en el Senado haya un “frazadazo” en el Congreso, en lo que será una fuerte movilización desde el interior de la Provincia hacia la Ciudad de Buenos Aires. También juntarán firmas en cada municipio afectado por la quita de este beneficio. Todas estas acciones se definieron en una reunión de dirigentes de la Quinta sección electoral que tuvo lugar en Villa Gesell.
El primer acto de importancia que tendrá el Gobernador en los próximos días será el lanzamiento del espacio de Salud Pública del MDF. La cita será este jueves en La Plata y contará con la presencia del exministro de Salud de la Nación y PBA, Daniel Gollán. Este acto se da en medio del fuerte reclamo que realizó el gobierno bonaerense en materia de Salud Pública, con el cierre del programa Remediar y el posible colapso del sistema sanitario en todo el suelo bonaerense.
Por su parte, el próximo sábado 6 de junio será el turno del lanzamiento del MDF Juventudes en un acto que será en San Martín. El Gobernador buscará atraer a sectores que son opositores al gobierno nacional de Javier Milei, al igual que lo hecho con el lanzamiento del espacio de Mujeres en Ensenada.
Previo al acto en San Martín, el gobernador cerrará el Congreso de Trabajo bonaerense, en una iniciativa impulsada por el ministro Walter Correa y la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Macarena Kunkel.
El evento tendrá sede en Mar del Plata, un territorio complicado para el peronismo. Sin embargo, se espera un fuerte acto en la ciudad balnearia para mostrar nuevamente músculo político y posicionarse como una alternativa rumbo al 2027.