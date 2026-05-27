Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de mayo de 2026 EN GOBERNACIÓN

Kicillof recibió a intendentes en la previa de dos actos claves rumbo al 2027

El gobernador prepara una serie de actos importantes para fortalecer su espacio político. Los alcaldes llegaron a La Plata para repasar la coyuntura y analizar las acciones que realizarán contra la quita de Zona Fría

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