Volver | La Tecla Municipios 27 de mayo de 2026 INCÓGNITA SOBRE RUEDAS

Por Sebastián Lalaurette

San Isidro: no se sabe cuándo volverán a circular cuatro líneas de colectivos

Se trata de la línea municipal 707 y tres provinciales, inhabilitadas al colapsar la empresa que prestaba el servicio. Conectaban a la ciudad con otras localidades del distrito. Buscan que otras compañías tomen los recorridos caídos.

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