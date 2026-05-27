27 de mayo de 2026
INCÓGNITA SOBRE RUEDAS
San Isidro: no se sabe cuándo volverán a circular cuatro líneas de colectivos
Se trata de la línea municipal 707 y tres provinciales, inhabilitadas al colapsar la empresa que prestaba el servicio. Conectaban a la ciudad con otras localidades del distrito. Buscan que otras compañías tomen los recorridos caídos.
Miles de vecinos de distintas localidades del partido de San Isidro atraviesan dificultades para viajar desde hace ya un mes y medio, el tiempo que llevan sin circular cuatro líneas de colectivos que conectaban a la ciudad cabecera con otros puntos de la zona norte del municipio.
Se trata de la línea municipal 707 y las líneas provinciales 333, 407 y 437, que dejaron de circular cuando quebró la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), tras una larga agonía.
El municipio que comanda Ramón Lanús y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, buscan avanzar en un esquema que permita que los colectivos vuelvan a conectar la cabecera con localidades como Boulogne Sur Mer. La idea es que otras empresas tomen los recorridos caídos, que no están siendo cubiertos hace ya casi un mes y medio.
La movida no es fácil porque en el medio están los destinos de los trabajadores que quedaron sin rumbo con la debacle de MOGSM. Desde Transporte dijeron a La Tecla que “se está trabajando en la recta final de un esquema para que nuevas empresas absorban parte de los servicios y puedan incorporar alrededor de 300 trabajadores, con el objetivo de garantizar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo”.
“El conflicto ya se encuentra bastante encaminado”, precisaron voceros de la cartera de Marinucci. Pero todavía no están cerrados los acuerdos que habrá que suscribir con cada una de las compañías que deban incorporar a los trabajadores y cubrir los recorridos. Por lo tanto, no hay una fecha concreta para que se reanuden los servicios, ni un cronograma para la puesta en funcionamiento de cada uno.
“La idea es avanzar inicialmente con contratos provisorios por 90 días y luego pasar a la formalización definitiva del esquema operativo”, explicaron las fuentes.
Dentro de la reorganización, la línea 407 desaparecería y las nuevas empresas reabsorberían los recorridos de las otras líneas provinciales. En el caso de la 707, también se implementaría un nuevo esquema operativo con otras empresas, que serían dos en principio.
Por su parte, voceros de la Municipalidad de San Isidro confiaron a este medio que “todo parece indicar que en los próximos días estaría solucionado”.
Los vecinos de las localidades adonde ya no llegan las líneas caídas tienen otros medios para llegar a la ciudad de San Isidro y de allí a otros puntos, pero mediante transbordos y otros medios, lo que complica la vida diaria.