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27 de mayo de 2026
HERMOSO

Alpine y Gucci sellan un acuerdo histórico

La escudería Alpine de Fórmula 1 anunció un acuerdo multianual con la casa de moda italiana Gucci, que se convertirá en su patrocinador principal

Alpine y Gucci sellan un acuerdo histórico
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En un movimiento que combina velocidad y haute couture, la escudería Alpine confirmó un acuerdo estratégico con Gucci que marcará un antes y un después en su presencia en la Fórmula 1. A partir de la temporada 2027, la marca italiana se convertirá en el principal patrocinador del equipo francés, transformando no solo su imagen corporativa sino también el diseño de sus autos de carrera.

 

Según la información difundida, el vínculo permitirá a Alpine evolucionar hacia una identidad más premium, alineada con los valores de excelencia, precisión y elegancia que comparten ambas instituciones. La tradicional librea rosa y azul asociada a BWT dará paso a una nueva estética inspirada en los códigos de Gucci, que podrían incluir tonos negro, dorado, verde profundo y los característicos detalles de la firma italiana.

Este acuerdo representa un hecho inédito en la Fórmula 1: es la primera ocasión en que una gran casa de moda asume el rol de patrocinador principal de un equipo. La alianza busca potenciar la visibilidad global de ambas marcas en un deporte que atrae cada vez más atención del público de alto poder adquisitivo.

Para el equipo, que cuenta con el piloto argentino Franco Colapinto, esta asociación abre la puerta a una nueva era de mayor competitividad y atractivo comercial. La noticia ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes ya especulan con posibles renders de los futuros monoplazas y hasta con indumentaria de piloto diseñada por Gucci.

El anuncio refuerza la tendencia de la Fórmula 1 de atraer inversores de los sectores de lujo y entretenimiento, consolidando su posición como uno de los espectáculos deportivos más influyentes a nivel mundial.

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