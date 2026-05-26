26 de mayo de 2026
CRISIS SIN FIN
Una más y van... Automotriz baja la persiana en Buenos Aires y se dedicará a importar
La empresa, una de las líderes del sector, cambiará su modelo de negocio y ya no fabricará automóviles en su planta de Tres de Febrero.
La crisis en la industria automotriz sigue andando en cuarta o quinta, por lo menos. Otra automotriz líder decidió dejar de fabricar vehículos en su planta de la provincia de Buenos Aires y dedicarse a importar desde Brasil y Europa.
Se trata de la empresa Citroën, una de las líderes en el mercado de automóviles, que cesará la fabricación del utilitario Berlingo en su planta de El Palomar, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.
La compañía lanzó un plan de retiros voluntarios para los empleados de la planta, que tampoco tendrán que ocuparse de la fabricación de nuevas unidades de Peugeot Partner, ya que también cesará su producción allí.
Ahora Citroën se dedicará a importar vehículos desde Brasil y España. El nuevo modelo del Berlingo llegará desde la Madre Patria con un arancel reducido en virtud del acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE).
Gracias a ese gravamen reducido (a la mitad: del 35% al 17,5%) ya había entrado al país el Citroën C5 Aircross.
La planta de Tres de Febrero seguirá funcionando porque Stellantis aún fabricará allí los modelos de Peugeot 208 y 2008.