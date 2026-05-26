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26 de mayo de 2026
¡Y CON NIEBLA!

Peligro al volante: detuvieron a un conductor que iba borracho en la autopista

La Policía frenó al vehículo en un operativo del Ministerio de Transporte. Tenía casi dos gramos por litro de alcohol en sangre.

Peligro al volante: detuvieron a un conductor que iba borracho en la autopista
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Un conductor con un severo cuadro de intoxicación alcohólica fue interceptado este martes por agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en el Peaje de Hudson, luego de circular a alta velocidad y realizando maniobras en zigzag sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata, en medio de la intensa niebla que afectaba la visibilidad en la región.

El operativo fue llevado adelante por personal de fiscalización de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial en conjunto con Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA). Según informaron los agentes, el vehículo fue detectado entre el kilómetro 20 y el 30 de la traza realizando desplazamientos peligrosos de un carril a otro.
 

Finalmente, al arribar al Peaje de Hudson, el conductor fue detenido y sometido al correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante la infracción, se procedió a la retención de la licencia de conducir y al labrado del acta correspondiente, conforme a la normativa vigente.

Desde la cartera provincial remarcaron la gravedad de este tipo de conductas, especialmente en condiciones climáticas adversas, y recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo no solo la vida de quien maneja, sino también la de terceros.

“Con niebla y alcohol al volante, el riesgo de tragedia se multiplica. Por eso seguimos reforzando controles en rutas y autopistas para cuidar la vida de las y los bonaerenses”, señalaron desde el Ministerio.
 

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