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26 de mayo de 2026
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Stanford revela el “escudo de azúcar” de los tumores contra el sistema inmune

La investigación en boga ha tenido excelentes resultados y los científicos van por más

Stanford revela el “escudo de azúcar” de los tumores contra el sistema inmune
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Un nuevo estudio ha descubierto un mecanismo sofisticado que usan los tumores para evadir al sistema inmune: se recubren con una densa capa de azúcares (principalmente ácido siálico) que actúa como camuflaje químico.
 

Este escudo de azúcar engaña a las células inmunes, enviando una señal de “no atacar” y permitiendo que el cáncer crezca sin oposición. Los investigadores diseñaron una nueva molécula híbrida llamada AbLec (anticuerpo-lectina), que se une específicamente al tumor y retira este camuflaje.
 

Al quedar “desnudas”, las células cancerosas son reconocidas inmediatamente por macrófagos y células NK, que las destruyen de forma natural. 
 

Este enfoque selectivo promete tratamientos más precisos, con menor toxicidad que la quimioterapia tradicional.
 

El avance, publicado en Nature Biotechnology, representa un paso importante hacia inmunoterapias más efectivas contra múltiples tipos de cáncer. Aunque aún se encuentran en fase preclínica, los resultados en laboratorio y modelos animales son muy prometedores.


 

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