Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de mayo de 2026 ENCUESTA

El derrumbe del relato libertario: crece el malestar incluso entre votantes de Milei

Un Monitor de Opinión Pública nacional reveló que más del 85% asegura que su salario pierde contra la inflación y que siete de cada diez no creen en los números del INDEC. El malestar económico ya atraviesa incluso a votantes oficialistas y empieza a perforar el núcleo duro libertario.

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