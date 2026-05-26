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26 de mayo de 2026
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Tamara Rogouski, primera madre Miss Universo Argentina 2026

La modelo, licenciada en Marketing y coach ontológica, oriunda de Puerto Iguazú, se impuso entre 31 candidatas y se convirtió en la nueva figura que viajará al concurso internacional

Tamara Rogouski, primera madre Miss Universo Argentina 2026
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La noche del lunes 25 de mayo, el Teatro Metropolitan de Buenos Aires fue escenario de la coronación de Tamara Rogouski como Miss Universo Argentina 2026. 
 

De esta manera, la misionera de 28 años, nacida en Puerto Iguazú, se alzó con la corona nacional tras una reñida competencia y se transformó en la primera madre argentina en obtener el título.
 

Además de la corona, Rogouski recibió el premio especial “Mejor Rostro” de la noche.
 

Vale mencionar que  la primera finalista fue Daiana Pereyra, representante de La Pampa.
 

Por otro lado, Tamara comenzó su carrera en el mundo de la moda muy joven: a los 12 años ya desfilaba tanto en Argentina como en Paraguay. Con el tiempo se formó como licenciada en Marketing y coach ontológica, y actualmente es madre de Sophi, su hija pequeña.
 

Durante la instancia de preguntas, su discurso generó gran impacto. Dirigiéndose especialmente a los jóvenes, expresó: “Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Y como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. No esperen el momento perfecto, empiezan hoy”.
 

Su victoria fue ampliamente celebrada en redes sociales, donde se destacó no solo su belleza, sino su mensaje de empoderamiento, confianza y compromiso social.
 

Tamara Rogouski sucederá a Aldana Masset (Miss Universo Argentina 2025) y ya se prepara para representar al país en la edición número 75 de Miss Universo, que tendrá lugar en Puerto Rico en noviembre de 2026.
 

Con esta coronación, vuelve a destacarse el protagonismo de las representantes del interior del país en los grandes certámenes de belleza nacionales.
 

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