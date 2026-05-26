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26 de mayo de 2026
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Polémica eliminación en GH

Eduardo Carrera se convirtió en el nuevo eliminado del reality de Telefe. El participante salió en un mano a mano contra Cinzia Francischiello, tras recibir el 57,7% de los votos negativos del público

Polémica eliminación en GH
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más intensas de la temporada. 
 

Durante la gala emitida el lunes 25 de mayo por Telefe y conducida por Santiago del Moro, Eduardo Carrera se convirtió en el nuevo eliminado del reality.
 

La placa de nominación quedó inicialmente integrada por Eduardo, Cinzia Francischiello y Juanicar. Tras la salida de placa de Juanicar, el duelo final se definió entre Carrera y Francischiello. 
 

El público decidió con el 57,7% de los votos negativos la salida de Eduardo, mientras que Cinzia obtuvo el 42,3%.
 

La gala estuvo cargada de tensión desde el comienzo, luego de la expulsión de Lola Tomaszeuski por incumplir reglas fundamentales del programa al filtrar información del exterior.
 

La eliminación de Eduardo Carrera reconfigura el tablero de cara a las instancias finales de Gran Hermano Generación Dorada, uno de los realities más exitosos de la televisión argentina actual.

 

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