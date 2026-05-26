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26 de mayo de 2026
NOVEDAD

Tini Stoessel se convirtió en la peluquera de De Paul

La cantante tomó la máquina de cortar y le hizo un nuevo look a su pareja

Tini Stoessel se convirtió en la peluquera de De Paul
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En una muestra más de la complicidad que caracteriza su relación, Tini Stoessel se transformó en la peluquera personal de Rodrigo De Paul. 
 

Un video que muestra a la artista cortándole el cabello al futbolista se volvió viral en las últimas horas.
 

En las imágenes, grabadas al aire libre y con luz natural, Tini aparece concentrada mientras maneja una máquina eléctrica para repasar los laterales y la nuca de De Paul, quien permanece sentado y sin remera.
 

El momento, espontáneo y doméstico, forma parte de la publicación que Tini dedicó a su pareja con motivo de su 32° cumpleaños, celebrado el pasado 24 de mayo.
 

“Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”, escribió la cantante junto a un álbum de fotos y videos que recorre distintos momentos de la pareja.
 

La publicación de Tini superó rápidamente los 400 mil “me gusta” y miles de comentarios, en los que predominan las muestras de cariño hacia la pareja, que lleva más de un año y medio de relación pública.

 


 

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