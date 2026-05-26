Wanda Nara e hijas hijas viajaron a Rosario para ayudar al papá de Mauro Icardi

Lo que comenzó como una tradición anual del papá de Mauro Icardi se convirtió este año en un evento familiar con gran repercusión en las redes sociales.



Juan Icardi volvió a poner el delantal en su casa del barrio Alberdi para preparar locro y empanadas caseras por el Día de la Patria, pero esta vez contó con la inesperada y valiosa ayuda de Wanda Nara y sus hijas.



La conductora viajó especialmente desde Buenos Aires junto a Francesca e Isabella para pasar el feriado con su exsuegro y las niñas con su abuelo paterno.



Las fotos y videos de las chicas revolviendo la olla, posando con delantales y luciendo camisetas argentinas rápidamente se viralizaron en Instagram, sobre todo a través de las cuentas de Aldana Icardi y la propia Wanda.



“El más rico de todos”, escribió Wanda en sus historias mientras promocionaba el menú de su exsuegro.



El mensaje tuvo un efecto inmediato: los pedidos se multiplicaron y la venta fue un éxito total.



Más allá del aspecto económico, la jornada tuvo un fuerte componente emotivo. Se trató de un reencuentro familiar distendido en el que, a pesar de las separaciones y tensiones del pasado, quedó en evidencia la buena relación que Wanda mantiene con la familia Icardi, especialmente para que sus hijas conserven el vínculo con su abuelo.



La venta de locro y empanadas de Juan Icardi ya es un clásico esperado en el barrio Alberdi cada 25 de Mayo, y este año, con la presencia de Wanda y las nenas, se transformó en una de las postales más comentadas de la fecha patria en las redes.

