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26 de mayo de 2026
DRAMATICO

Fernanda Callejón denuncia que su ex la abusó frente a su hija

La actriz reveló el crudo momento de abuso que vivió en el Hospital Austral mientras la heredera estaba internada

Fernanda Callejón denuncia que su ex la abusó frente a su hija
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En medio de un escándalo que no para de crecer, María Fernanda Callejón hizo una fuerte confesión en el programa La Mañana con Moria y denunció un grave episodio de abuso sexual por parte de su expareja Ricardo Diotto.
 

La actriz detalló que el hecho ocurrió dentro del habitáculo del Hospital Austral mientras su hija Giovanna era atendida: “El habitáculo era chiquito. Mi hija me pedía que le agarrara la mano y él estaba cerca de la puerta. También había una pediatra. En un momento pasa por atrás mío y me toca ahí, como diciendo ‘esto es mío’”, relató Callejón.
 

Según su testimonio, soltó inmediatamente la mano de su hija y le gritó: “¿qué hiciste?”. Le pidió que se fuera del lugar y, en ese momento, Diotto le pidió perdón por primera vez en años.
 

Además de esta grave denuncia, el programa Puro Show reveló un chat de WhatsApp del 5 de junio de 2022, en el que la famosa escribió: “Acabo de ser violentada físicamente”. En el mensaje describe que Diotto la había agarrado fuerte de los brazos y la tiró contra la pared, y hasta adjuntó una foto de las lesiones.

Este chat ahora es utilizado por la defensa de Diotto para apelar la condena que recibió hace pocos días: cuatro meses de prisión en suspenso por violencia física y psicológica.

La vedette  fue contundente al afirmar: “Una persona que daña a la madre de su hija no puede ser buen padre. Un hombre que abusó sexualmente no quiere a nadie”.
 

El caso sigue generando un enorme impacto en el mundo del espectáculo y continúa escalando mediáticamente.

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