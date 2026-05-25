Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de mayo de 2026 LEGISLATIVAS

Petrecca viajó a China para impulsar inversiones y tecnología para Buenos Aires

El senador bonaerense del PRO participó de una agenda en Shanghái junto a empresarios y funcionarios chinos para explorar proyectos vinculados a innovación, infraestructura y servicios inteligentes.

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