Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de mayo de 2026 LEGISLATURA

Buscan crear un índice de transitabilidad de los caminos rurales en la Provincia

El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone incorporar este índice a la Ley 13.010. En el texto señala que deberá elaborarse a partir de parámetros técnicos y medibles.

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