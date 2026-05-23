Buscan crear un índice de transitabilidad de los caminos rurales en la Provincia
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone incorporar este índice a la Ley 13.010. En el texto señala que deberá elaborarse a partir de parámetros técnicos y medibles.
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La diputada provincial Silvina Vaccarezza, del bloque UCR-Cambio Federal, presentó un proyecto de ley para crear el Índice de Transitabilidad de Caminos Rurales (ITCR), una herramienta que permitirá medir el estado de los caminos rurales de la provincia y transparentar la asignación de recursos destinados a obras viales.
La iniciativa propone incorporar este índice a la Ley 13.010 y establece que deberá elaborarse a partir de parámetros técnicos y medibles, como el escurrimiento del agua, el abovedado, el estado de la calzada, la capacidad para soportar carga pesada, la conectividad y las obras accesorias de cada camino rural.
Además, el proyecto contempla la creación de un Consejo Asesor de Caminos Rurales, integrado por representantes del Estado provincial y entidades agropecuarias, que tendrá como función elaborar estadísticas y diagnósticos regionales, confeccionar el índice y publicar un ranking de gestión de los caminos rurales a nivel provincial.
"Los caminos rurales son fundamentales para la producción, la educación y la vida cotidiana de miles de bonaerenses. Necesitamos contar con herramientas objetivas que permitan saber en qué estado están y garantizar que los recursos lleguen donde realmente se necesitan", expresó la legisladora por la Cuarta Sección..
La iniciativa también habilita la posibilidad de firmar convenios con universidades nacionales para desarrollar herramientas tecnológicas que permitan reportar incidencias viales en tiempo real, facilitando la participación de productores y transportistas.
Además, establece que el ITCR deberá publicarse cada 180 días en sitios web oficiales de la Provincia, garantizando acceso público a la información y mayor transparencia en la planificación de obras.
En los fundamentos del proyecto, Vaccarezza sostiene que la iniciativa busca generar “un sistema de indicadores técnicos estandarizados y de acceso público” que no solo permita conocer el estado de los caminos, sino también orientar la asignación de recursos y la ejecución de obras tanto provinciales como municipales.
Finalmente, remarcó la necesidad de que “el contribuyente rural sienta que el impuesto que paga tiene una contraprestación medible y auditable”.