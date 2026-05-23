23 de mayo de 2026
FÚTBOL Y POLÍTICA
Chiqui Tapia, aliado de Axel Kicillof, puso en marcha la Conurbaneta 2026
A días del debut de Argentina en el Mundial, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino reunió a intendentes y anunció apoyo de la entidad para organizar "fan fest" gratuitos en los distritos. Presencia del "Grupo AFA".
El predio del Ceamse, organismo que preside Claudio "Chiqui" Tapia gracias a un acuerdo político con el gobierno de Axel Kicillof, fue escenario de una reunión que mezcla política con deporte, a días de que se inicie el Mundial de Fútbol.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentina, bajo la mira de la justicia por manejos económicos "poco claros", convocó a varios jefes comunales del Conurbano, donde se produjo el anuncio de apoyos económicos a los jefes comunales para organizar "fan fests" gratuitos durante el desarrollo de la cita mundialista.
Según se informó, el encuentro tuvo como eje comenzar a coordinar acciones de cara al camino de la Selección Argentina rumbo al Mundial, impulsando, como ocurrió durante la previa de Qatar 2022, distintas iniciativas para acompañar los partidos del equipo nacional en los municipios bonaerenses.
Entre las acciones se cuentan la instalación de pantallas gigantes y organización de eventos con apoyo de la AFA, con entrada libre y gratuita para los concurrentes.
“Compartimos un encuentro con intendentes de toda la Provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista”, dijo Tapia en el encuentro. “Además, conversamos en Ceamse sobre una agenda de trabajo en conjunto para seguir fortaleciendo los vínculos entre la empresa y los municipios, impulsando acciones coordinadas que mejoren la calidad de vida de los vecinos”, añadió.En la foto difundida luego de la reunión aparecieron varios dirigentes con peso territorial dentro del oficialismo bonaerense, entre ellos el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el jefe comunal de Pilar, Federico Achával; el mandatario de Morón, Lucas Ghi; el intendente de General San Martín, Fernando Moreira; el de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri.
La presencia de Otermín y Achával volvió a poner en escena al denominado “Grupo AFA”, el espacio político integrado también por Gastón Granados y Nicolás Mantegazza, que desde hace meses comenzó a mostrar volumen propio dentro del esquema territorial alineado con Axel Kicillof.
También concurrió Ariel Sujarchuk, mandamás de Escobar, quien acaba de ser nombrado al frente del Consejo Asesor de la Economía del Conocimiento en el ámbito provincial, además de Jaime Méndez, jefe comunal de San Miguel y enrolado en un vecinalismo tras su paso por Juntos por el Cambio de la mano de su referente político, Joaquín de la Torre.