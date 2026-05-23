Chiqui Tapia, aliado de Axel Kicillof, puso en marcha la Conurbaneta 2026

RELEVAMIENTO

Milei conserva el liderazgo digital, pero crece el desgaste del oficialismo Un nuevo informe de Monitor digital indica que la centralidad de Javier Milei en redes sociales continúa intacta, aunque cada vez más asociada a menciones negativas. El deterioro libertario beneficia parcialmente a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que mejoran su valoración relativa en el debate público digital.