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22 de mayo de 2026

Las 5 del Radar Desconfiado

Viernes y la rosca no para... Ya estamos con ‘Las 5 del Radar Desconfiado’. Lo más jugoso, sospechoso y divertido de la semana política en La Plata. Sin anestesia, sin filtro y con humor ácido.

Las 5 del Radar Desconfiado
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1. La oposición colgada de los árboles del Parque Saavedra

Concejales del PRO y La Libertad Avanza se subieron al mismo árbol que los vecinos autoconvocados del Parque Saavedra para oponerse a la ampliación del espacio verde y la reducción de calles 12 y 14 a un solo carril.

De repente, todos se volvieron defensores de la “identidad del barrio” y del “derecho a circular”. Curioso: cuando se trata de joderle la gestión a Alak, hasta los que antes pedían más verde ahora lloran por los autos. La rosca une hasta a los que se odian.

2. El sueño de la gobernación y la apertura estratégica

Daniel Lipovetzky, exdiputado nacional del PRO, aterriza el martes 27 de mayo como nuevo secretario de Relaciones Internacionales del Municipio.

La jugada es clara: Alak sigue sumando dirigentes no peronistas para ensanchar su base de cara a 2027. ¿Intendente que mira lejos? Confirmado. Mientras algunos hablan de “gestión”, otros ya ven traje de candidato a gobernador planchado. El peronismo platense se pone cada vez más amarillo por dentro.

3. Los oficialistas menos pensados

Con el apoyo clave de tres concejales unibloque (UCR, Propuesta Vecinal y ASAP Nueva Generación), el oficialismo de Julio Alak logró aprobar la Rendición de Cuentas 2025.

Por su parte PRO y La Libertad Avanza votaron en contra, pero tres opositores solitarios terminaron salvando la papeleta. ¿Traición? ¿Pragmatismo? ¿Futuro apoyo a cambio de algo? Lo cierto es que en el Concejo Deliberante ya quedó claro quiénes son los “opositores negociables”. Radar Desconfiado los tiene bien marcados.

4. “Exterminio del pueblo argentino”: la frase que incendió el Concejo

En medio del debate por el recorte en salud y la crisis en el IOMA, la concejala Josefina Bolis soltó la bomba: llamó a las políticas de Milei “un exterminio para el pueblo argentino”.
Se armó el circo: ediles de PRO y LLA pidieron que se retracte, se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto. Bolis tuvo que pedir disculpas, hubo cuarto intermedio y después volvieron. El PRO hasta sacó comunicado repudiando el término.

En La Plata ya ni se disimula: la grieta nacional se vive adentro del Concejo con todo el dramatismo.

5. Adorni y un descuido sugestivo: se olvidó de declarar 21 palos y corrigió su declaración jurada

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense, corrigió su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción… justo mientras lo investigan por enriquecimiento ilícito y lavado.

Lo más “jugoso”: se acordó de declarar una herencia de 21 millones de pesos en efectivo que había omitido y subió la valuación de su dúplex en City Bell de $38,7 millones a $67,5 millones. También ajustó los números del crédito hipotecario del Banco Provincia.

Nada que ver, obvio. Solo un pequeño descuido de 21 palos verdes.
 

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