Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de mayo de 2026

Las 5 del Radar Desconfiado

Viernes y la rosca no para... Ya estamos con ‘Las 5 del Radar Desconfiado’. Lo más jugoso, sospechoso y divertido de la semana política en La Plata. Sin anestesia, sin filtro y con humor ácido.

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