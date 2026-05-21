21 de mayo de 2026
“FALSEDADES”
Kreplak le cantó retruco a Nación tras las críticas por el IOMA
El ministro de Salud bonaerense dijo que el gobierno de Milei “no tiene respuestas serias” en el área y ataca a la obra social de los estatales provinciales “para no hablar de los problemas reales”.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, salió al cruce de las críticas de figuras del gobierno nacional por la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y dijo que “es la única respuesta que encuentran” para “no hablar de los problemas reales” que atraviesa el sistema de salud a nivel país.
El gobierno de Javier Milei “ataca al IOMA” porque “no tiene respuestas serias” en el área, dijo el integrante del gabinete de Axel Kicillof.
Luego de la Marcha Federal de Salud, que visibilizó una multitud de reclamos a la Nación por el ajuste en distintos sectores del sistema, Kreplak fustigó al gobierno libertario. por su reacción.
“Frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión para no hablar de los problemas reales que atraviesa todo el sistema de salud”, manifestó.
El ministro bonaerense dijo que las políticas de Milei están afectando a todos los sectores del sistema, incluso a las clínicas privadas.
“El sistema público está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Hoy, el 50% de las personas que se atienden en hospitales públicos tiene algún tipo de cobertura, pero no puede utilizarla plenamente por la crisis del sistema que acota prestaciones y no da respuesta”, puntualizó Kreplak.
Respecto del IOMA, el funcionario dijo que hay figuras del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que “intentan instalar falsedades para desviar la discusión porque no tienen respuestas serias frente a la crisis que generaron”.
“Lo que sucede con el IOMA no excede a la situación que atraviesa el conjunto de las obras sociales y del sistema de seguridad social argentino. La diferencia es que, aun en este contexto, el IOMA sigue aumentando prestaciones y sosteniendo cobertura”, dijo.
“Lo que está en discusión ya no es solamente una cuestión cuantitativa. Lo que está en discusión es si la salud va a seguir siendo un derecho para nuestro pueblo o si cada persona va a tener que arreglárselas sola frente a la enfermedad”, subrayó Kreplak.