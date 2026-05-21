Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de mayo de 2026 “FALSEDADES”

Kreplak le cantó retruco a Nación tras las críticas por el IOMA

El ministro de Salud bonaerense dijo que el gobierno de Milei “no tiene respuestas serias” en el área y ataca a la obra social de los estatales provinciales “para no hablar de los problemas reales”.

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