Volver | La Tecla Nacionales 21 de mayo de 2026 “QUE SE AGRANDE EL MERCADO”

Bomba de Milei: anunció una batería de bajas de retenciones tras el guiño del FMI

Con el aire que le dio la aprobación de un desembolso de 1000 millones, el Presidente anunció una quita de retenciones a las exportaciones de trigo, cebada y soja y retenciones 0 por un año para la industria automotriz.

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