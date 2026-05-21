21 de mayo de 2026
“QUE SE AGRANDE EL MERCADO”
Bomba de Milei: anunció una batería de bajas de retenciones tras el guiño del FMI
Con el aire que le dio la aprobación de un desembolso de 1000 millones, el Presidente anunció una quita de retenciones a las exportaciones de trigo, cebada y soja y retenciones 0 por un año para la industria automotriz.
El aire que le dieron al gobierno nacional las buenas noticias llegadas desde la Calle 19, en Washington, le permitieron al presidente de la Nación, Javier Milei, anunciar esta noche una batería de bajas de retenciones con la que espera dinamizar una economía alicaída pese a algunas señales de recuperación.
Milei visitó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde pronunció un discurso en el que realizó el gran anuncio: no sólo habrá una baja de los derechos sobre las exportaciones de tres cereales clave, sino también la eliminación total de las retenciones para tres ramas de la industria.
La quita de retenciones al campo se aplicará sobre las exportaciones de trigo, cebada y soja. Y Milei prometió que el beneficio seguirá corriendo y no sólo eso, incluso mejorando sus términos hasta 2028 si él resulta reelegido en la presidencia el año que viene.
“Que se achique el Estado y se agrande el mercado” fue una de las varias sintéticas frases con las que Milei insistió, en su alocución en la Bolsa de Cereales, en su filosofía económica. Otras fueron “Los impuestos son un robo” y “Vamos a sostener el equilibrio fiscal hasta las últimas consecuencias”.
“Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada del 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026. Pero no solo eso, sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, anunció el Presidente.
Además, dijo que habrá retenciones cero por un año (desde julio de este año hasta junio de 2027, inclusive) para la industria automotriz, la petroquímica y la de maquinarias.
Milei hizo estos anuncios luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara la nueva revisión del acuerdo firmado en 2024 y anunciara un nuevo desembolso de 1000 millones de dólares para la Argentina.
El mandatario también aprovechó para volver a acusar a la oposición de querer sabotear su gobierno enviando al Congreso proyectos de ley que comprometían el equilibrio fiscal. Nuevamente acusó a los partidos opositores de intentar provocar un golpe de Estado. Y le puso un valor económico al ataque: 70.000 millones de dólares.