21 de mayo de 2026
COMUNICADO
Los alcaldes radicales también reclaman por la Zona Fría
El Foro que los nuclea difundió un comunicado en el que critica la ofensiva del gobierno nacional y enfatiza que la gente ya está haciendo “enormes esfuerzos” para vivir.
El Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires manifestó hoy su “profunda preocupación y rechazo” por el proyecto del gobierno de Javier Milei para eliminar el subsidio sobre la tarifa de gas en los 94 distritos bonaerenses donde rige por el esquema de Zona Fría, y pidieron que se considere que el tarifazo recaerá sobre gente ya está haciendo “enormes esfuerzos”.
“De aprobarse esta medida, miles de familias de nuestras comunidades sufrirán aumentos significativos en las facturas de gas justo en los meses de mayor consumo, afectando especialmente a trabajadores, jubilados, sectores medios y vecinos de localidades donde el invierno obliga durante meses a calefaccionarse para poder vivir”, indicaron los jefes comunales en su texto, un día después de que la iniciativa oficial recibiera media sanción en la Cámara de Diputados.
Los alcaldes boina blanca señalaron que el régimen de Zona Fría “no es un privilegio político ni un subsidio discrecional” sino “el reconocimiento de una realidad climática concreta que atraviesa gran parte del interior de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina”.
“Resulta preocupante que el Gobierno Nacional vuelva a tomar decisiones desde una mirada centralista y puramente fiscal, desconociendo las diferencias climáticas y territoriales que existen en el país. No se puede gobernar la Argentina ignorando que hay ciudades donde el gas es un servicio esencial para atravesar el invierno y no un gasto opcional”, enfatizan los intendentes.
“Mientras se habla de equilibrio fiscal, millones de argentinos del interior vuelven a quedar expuestos a tarifas cada vez más difíciles de afrontar, en un contexto de caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo y fuerte deterioro de las economías locales. El ajuste no puede seguir recayendo siempre sobre las mismas comunidades y sobre sectores que ya vienen realizando enormes esfuerzos para sostener sus hogares, sus comercios y sus actividades productivas”, reza el texto firmado por los integrantes del Foro.
Aquí, el comunicado completo: