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21 de mayo de 2026
“DESASTROSO”

Reclamo de intendentes por el “vaciamiento” de Vialidad Nacional

Los alcaldes de la región apuntaron al deterioro de la ruta nacional 5 y criticaron la “acefalía” del organismo.

Reclamo de intendentes por el “vaciamiento” de Vialidad Nacional
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El “desastroso” estado de la ruta nacional 5, que atraviesa varios distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, llevó a varios alcaldes de la región a reclamar por el “vaciamiento” de la Dirección Nacional de Vialidad y a apuntar a los efectos negativos de la falta de mantenimiento, no sólo para la producción, sino también en términos de peligro para la vida.

“Todos conocemos a alguien que perdió la vida allí”, dijo el jefe comunal de Suipacha, José Luis Mancini, al lamentar la interrupción de la construcción de la autovía Mercedes/Suipacha. “La ruta 5 es fundamental para la producción”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Carlos Casares, Daniel Stadnik, se quejó de que los fondos del impuesto a los combustibles no parecen estar aplicándose al mantenimiento de las rutas nacionales. “No sabemos qué están haciendo con esa plata”, remarcó.

Stadnik dijo que la ruta está “en estado desastroso” y denunció que en Vialidad “no atienden” a los intendentes. “Hay una acefalía total”, dijo.

El intendente también advirtió que “los trabajadores especializados se están yendo por los bajos salarios y la falta de tareas”. Y lamentó: “Están destruyendo un organismo que fue orgullo nacional”.
 

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