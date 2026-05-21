Creció la actividad económica, pero los números arrojan luces y sombras

ALARMA

El ajuste de Milei golpea a PBA: desempleo récord, caída del consumo y crisis total Un informe del Observatorio Económico bonaerense mostró un deterioro sostenido de los principales indicadores sociales y económicos en la provincia de Buenos Aires desde la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional. Caída del empleo, cierre de industrias, desplome del consumo y fuerte suba del costo de vida forman parte del cuadro que describió el relevamiento.