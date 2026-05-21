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21 de mayo de 2026
DATAZO

Creció la actividad económica, pero los números arrojan luces y sombras

Al aumento de la actividad se le suman otros datos positivos, pero también malos resultados en otras áreas y un aumento de la desconfianza empresarial.

Creció la actividad económica, pero los números arrojan luces y sombrasCreció la actividad económica, pero los números arrojan luces y sombrasCreció la actividad económica, pero los números arrojan luces y sombras
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Los últimos datos de actividad económica alumbran una buena noticia, especialmente para los sectores de la pesca, el agro y la minería, que registraron un importante crecimiento interanual en marzo. También crecieron fuerte las exportaciones. Pero los números oficiales también encienden señales de alarma y muestran un crecimiento de la desconfianza entre los empresarios.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el nivel general de actividad registró un alza interanual del 5,5% en el tercer mes del año (último dato disponible). Respecto de febrero, el crecimiento fue del 3,5%.
 

Los sectores que más crecieron fueron la pesca (30,9%), el agro (17,9%) y la minería (16,3%). La industria manufacturera tuvo un alza del 4,6% y quedó por debajo de la intermediación financiera, que se disparó un 8,8%. La construcción repuntó un 7,6%.

Creció la actividad económica, pero los números arrojan luces y sombras

También las exportaciones tuvieron un crecimiento apreciable, alcanzando en abril su máximo histórico con 8914 millones de dólares en ventas al exterior (un aumento del 33,6% interanual).

Esto llevó el superávit comercial a 2711 millones de USD, que asimismo es una cifra récord.
 

Otra buena noticia es el aumento de la confianza del consumidor, que en mayo alcanzó los 40,14 puntos, terminando con la tendencia bajista de los tres meses anteriores.

Este dato, elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), contrasta con otro que produce el propio INDEC, y que revela una disminución de la confianza empresarial en el sector de supermercados y autoservicios mayoristas.
 

La propia información oficial revela los aspectos negativos ocultos detrás del crecimiento de la actividad y las exportaciones.

Basándose en datos del INDEC, el Grupo Atenas elaboró un informe sobre el sector externo, actualizado al mes de abril, en el que da cuenta del saldo positivo (superávit) del intercambio comercial de la Argentina, pero advierte sobre la composición de este saldo, específicamente en lo que hace a las importaciones.

“El número es contundente. Pero la composición importadora matiza el festejo: caen los bienes de capital (–5,9%), los intermedios (–3,1%) y las piezas y accesorios (–17,4%), mientras los vehículos de pasajeros crecen 126% y los bienes de consumo avanzan”, señala el think tank.

Creció la actividad económica, pero los números arrojan luces y sombras

Es decir que el sector industrial, que necesita de equipos en insumos para sostener su actividad y crecer, está demandando menos de estos ítems, debido a la recesión que sufre. También se compró mucha menor cantidad de combustibles, otro insumo esencial en la industria y servicios periféricos, como la logística.

“Superávit de economía extractiva en contracción productiva: más dólares hacia afuera, menos inversión hacia adentro”, puntualiza el Grupo Atenas.


 

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