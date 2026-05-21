Creció la actividad económica, pero los números arrojan luces y sombras

ALARMA
La Tecla
Redacción
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#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 21, 2026
La actividad económica subió 5,5% interanual en marzo de 2026 y 3,5% con respecto a febrero https://t.co/6vNs8jrlA3 pic.twitter.com/PfyR4Z43Vw
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 20, 2026
Comercio exterior de bienes: en abril de 2026, la exportación subió 33,6% interanual y la importación bajó 4%. La balanza arrojó un superávit de USD 2.711 millones https://t.co/q3clTpUM1F pic.twitter.com/AE755LAqwc
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 21, 2026
Supermercados y autoservicios mayoristas: el indicador de confianza empresarial se ubicó en -4,4%, de acuerdo con la evaluación de abril de 2026 y las expectativas mayo-julio 2026 https://t.co/ix0MaAmCzD pic.twitter.com/Cc2JTXPI0L