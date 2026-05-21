21 de mayo de 2026
A LA JUSTICIA
Kicillof sobre la quita de la zona fría: “Pensé que había llegado al límite de la crueldad”
El gobernador bonaerense habló luego de una actividad en Florencio Varela sobre la media sanción que dio el Congreso de la nación a la quita del régimen de zona fría que afectará a una gran cantidad de municipios bonaerenses. Adelantó que se presentará a la justicia porque "hay partes de la ley que son ilegales"
Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción a la quita del régimen de zona fría, el gobernador bonaerense Axel Kicillof fue contundente al mostrar su rechazo a la normativa que impulsó el gobierno nacional y afecta seriamente a varios municipios de la provincia de Buenos Aires.
La declaración fue en una actividad junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Teriggi, el intendente Andrés Watson y el diputado nacional Julio Pereyra, donde se abordaron temáticas relacionadas a la salud mental.
Luego del acto, el mandatario dejó su postura sobre la media sanción que logró el gobierno en Diputados: “La verdad que es muy tremendo, muy terrible lo que nos estamos enterando que es que consiguió el gobierno que la motosierra viniera con apoyo del Congreso Nacional, lo que pone en riesgo la tarifa y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país”.
Allí sentenció que al gobierno bonaerense le parece “un gran error” la quita del régimen y argumentó: “Esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes. En todo el planeta tenemos gobiernos que ante el aumento del combustible por la cuestión y de la energía en todas sus formas, por la cuestión del conflicto bélico en Irán, tomaron medidas, todos, todos, menos Milei, que lo que hizo fue transferirle el costo a los hogares, a los tanques de nafta, al gas, a la electricidad y ahora se agrega lo de quitar la zona fría”.
La quita del beneficio por zona fría afectará a un total de 77 municipios de la provincia de Buenos Aires. De aprobarse también en el Senado, los usuarios deberán afrontar un fuerte ajuste en la tarifa de gas por la pérdida del beneficio.
En ese sentido, Kicillof sentenció: “Yo pensé que se había llegado al límite de la crueldad, del abandono, pero evidentemente no, lo escuchaba el Ministro Caputo decir, bueno ya no se puede ajustar más, hace un montón que no se puede ajustar más, porque la gente no puede pagar las cuentas, el alquiler no llega a fin de mes, hay problemas no sólo de remedios, no sólo de acceso a cuestiones básicas, sino que ya estamos empezando a ver que producto de la desocupación y la caída de los salarios, la vida entera se hace imposible y se complica, yo diría, para una proporción inmensa de argentinos y argentinas y por supuesto bonaerenses”.
“Hay partes de la ley que está mal directamente, que son ilegales, así que veremos cómo hacemos ante la justicia, pero sobre todo tiene media sanción pedirle al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el gobierno”, cerró el mandatario.