Nueva colonización: avanza la ley para quitar los topes de venta de tierras a extranjeros
El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas obtuvo dictamen de mayoría. La iniciativa elimina los topes a la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros y delega en las provincias la potestad de autorizar o restringir esas operaciones
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En una jornada clave para el debate sobre la propiedad privada, el Senado de la Nación dictaminó a favor del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas.
La iniciativa elimina los topes nacionales a la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros y delega en las provincias la potestad de autorizar o restringir esas operaciones, siempre que no intervengan Estados extranjeros ni entidades con participación estatal mayoritaria.
El dictamen, firmado con respaldo de La Libertad Avanza, UCR, PRO, Provincias Unidas y Despierta Chubut, será tratado en sesión dentro de quince días. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, anticipó que el objetivo es sumar apoyos adicionales, especialmente del peronismo dialoguista. El texto mantiene la prohibición expresa a Estados extranjeros y fondos controlados por ellos, pero abre la puerta a inversores privados sin límites cuantitativos previos.
Hasta ahora, la Ley 26.737 (sancionada en 2011) limitaba la propiedad extranjera al 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, con topes adicionales por nacionalidad (30% del cupo) y por titular (máximo 1.000 hectáreas en zona núcleo).
El nuevo proyecto deroga estos techos para personas físicas y empresas privadas extranjeras, fortaleciendo, según sus impulsores, el federalismo y la inversión.
Críticos advierten que esto podría acelerar la “extranjerización” de territorios estratégicos, especialmente en la Patagonia, donde ya se concentra una parte significativa de las tierras en manos foráneas.
Patagonia for sale
La Patagonia argentina ya exhibe un mapa de propiedad marcado por la presencia extranjera, con más de 3,6 millones de hectáreas en manos de capitales foráneos según relevamientos recientes. Esto representa una porción relevante de una región rica en agua dulce, recursos energéticos, bosques nativos y paisajes de alto valor turístico y ecológico.
Luciano Benetton (Italia): El grupo italiano posee cerca de 900.000 hectáreas en Chubut, Santa Cruz y otras provincias patagónicas. Sus estancias han sido escenario de conflictos con comunidades mapuches, incluyendo desalojos y denuncias por represión. Benetton adquirió gran parte de estas tierras en las décadas de 1990 y 2000.
Joe Lewis (Reino Unido): Dueño de alrededor de 38.000 hectáreas en Río Negro, incluyendo el emblemático Lago Escondido. El magnate ha sido cuestionado por restringir el acceso público al lago, generando disputas judiciales y protestas por el cercamiento de zonas que antes eran de uso común.
Ted Turner (EE.UU.): El fundador de CNN acumula unas 56.000 hectáreas entre Neuquén y Tierra del Fuego desde los años ’90, enfocado en conservación y turismo de lujo. Emir de Qatar y familia: Tamim bin Hamad Al Thani y su cuñado Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri poseen decenas de miles de hectáreas en Río Negro y Neuquén, en zonas con importantes recursos hídricos.
Otros inversores incluyen a Douglas Tompkins (EE.UU., fallecido), con vastas extensiones destinadas a parques privados, y más recientemente operaciones vinculadas a capitales de Emiratos Árabes, como la compra de 14.000 hectáreas en Chubut y Río Negro con fondos emiratíes.
Con la aprobación del proyecto, las provincias patagónicas (Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego) podrán definir reglas propias. Algunas, con economías dependientes de la minería, hidrocarburos o turismo de lujo, podrían optar por facilitar ventas para atraer inversiones. Otras, más cautelosas, podrían mantener restricciones por razones de seguridad nacional, ambiental o social.
Especialistas advierten que esto podría intensificar la transformación de la región: de un territorio con fuerte impronta productiva ganadera y extractiva tradicional hacia enclaves de inversión extranjera en turismo premium, conservación privada, minería o energías renovables. En un contexto de frecuentes incendios forestales en la Patagonia, también se abre el debate sobre la especulación post-desastre, ya que el proyecto habilita cambios de uso de suelo en tierras afectadas.
Defensores del cambio sostienen que atraerá capital fresco, generará empleo y pondrá en valor tierras subutilizadas. Opositores, en cambio, alertan sobre una posible pérdida de control soberano sobre recursos estratégicos como el agua (la Patagonia concentra gran parte de las reservas dulces del país) y un agravamiento de conflictos sociales. El debate recién comienza en el recinto.El despacho reunió firmas principalmente de La Libertad Avanza (oficialismo); UCR; PRO Provincias Unidas; Despierta Chubut (y otros aliados provinciales/dialoguistas).
Se obtuvieron 10 firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales y 9 en Legislación General. El oficialismo estuvo al límite y necesitó negociar hasta último momento con senadores dialoguistas para alcanzar quórum y firmas.
En quince días, el Senado definirá si el mapa de la Patagonia, y de Argentin, sigue reescribiéndose con acento extranjero.