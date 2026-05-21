Volver | La Tecla Nacionales 21 de mayo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Nueva colonización: avanza la ley para quitar los topes de venta de tierras a extranjeros

El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas obtuvo dictamen de mayoría. La iniciativa elimina los topes a la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros y delega en las provincias la potestad de autorizar o restringir esas operaciones

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