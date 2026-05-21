Wanda denunció a Icardi mientras que Cabré y Vicuña enfurecen

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo de alto voltaje internacional.



La mediática se presentó junto a su abogada Ana Rosenfeld en la embajada de Turquía en Buenos Aires para responder a la demanda de restitución internacional que inició el delantero del Galatasaray y, al mismo tiempo, impulsar una nueva denuncia en su contra.



Wanda respondió la demanda de Icardi y presentó una nueva acusación que, según trascendió, podría tener componentes económicos.



El divorcio entre Wanda y Mauro sigue sin resolverse y las diferencias económicas son el principal obstáculo.



Mientras tanto, Icardi todavía es legalmente esposo de Wanda y no puede contraer matrimonio con la China Suárez.



En paralelo, el escándalo salpicó a los ex de La China: Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña expresaron su furia porque sus hijos con la actriz, Rufina (de Cabré) y Magnolia y Amancio (de Vicuña), quedaron solos en Turquía mientras la famosa se encuentra en Japón.



Los actores, que en su momento ya habían bloqueado intentos de la China de llevar a los niños a vivir a Estambul con Icardi, volvieron a manifestar su enojo por la situación actual de los menores.



Ahora, con los niños en Turquía y su madre en Japón, la tensión entre los padres biológicos volvió a explotar.



Por el momento no hay declaraciones oficiales de Icardi ni de China Suárez, pero se espera que en los próximos días haya nuevos movimientos tanto en la Justicia argentina como en la turca.