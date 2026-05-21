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21 de mayo de 2026
DRAMATICO

Preocupa la salud de Romina Gaetani

La actriz generó alarma tras una posible internación por problemas emocionales durante su gira teatral en Carmen de Patagones

Preocupa la salud de Romina Gaetani
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La salud de Romina Gaetani generó preocupación en las últimas horas después que el panelista Pepe Ochoa revelara en el programa LAM que había sido internada en el hospital de Carmen de Patagones. 
 

Asimismo, el comunicador afirmó: “Romina llegó “muy alterada” al teatro, fue estabilizada con suero y el cuadro parecía tener un componente emocional, agravado por el cansancio de los viajes en colectivo y el frío de la gira”.
 

Sin embargo, horas después, el equipo de prensa de la actriz salió a aclarar la situación de manera tajante. Así fue que explicaron que Romina venía haciéndose nebulizaciones porque estaba con un cuadro de asma. 
 

Al llegar al teatro, una ambulancia la revisó y, por precaución y para tranquilizarla, la llevaron al hospital. Allí le realizaron una placa de tórax, le tomaron la temperatura, la presión y la saturación, y todos los resultados fueron normales.
 

 Al momento de la publicación, Romina ya había terminado la segunda función de la noche en Carmen de Patagones, con casi 700 personas entre ambas presentaciones. 
 

La aclaración de su prensa buscó llevar tranquilidad y desmentir cualquier rumor sobre un problema más grave o emocional.
 

Por ahora, Romina Gaetani sigue con su gira teatral sin interrupciones y se encuentra en buen estado.

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