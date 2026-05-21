Actualizan el estado de salud de Chiche Gelblung

De forma reciente, Chiche Gelblung volvió a generar preocupación en el mundo del espectáculo, pero esta vez él mismo se encargó de llevar tranquilidad.



Internado en terapia intensiva en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires tras sufrir una descompensación que derivó en su ingreso de urgencia, el periodista de 82 años se comunicó desde la clínica y envió un mensaje claro: “El corazón anda bien”.



El conductor, que hace apenas unas semanas había sido intervenido con la colocación de dos stents por problemas circulatorios, se encuentra estable, despierto y en permanente contacto con su entorno.



Según trascendió, Gelblung estuvo enviando mensajes hasta altas horas de la noche y mantiene una evolución favorable, aunque los médicos continúan monitoreando de cerca su cuadro, especialmente tras una caída en su casa que precipitó la internación.



Esta es una de las múltiples internaciones que el periodista ha tenido en los últimos tres años, pero en esta oportunidad quiso dejar en claro que el aspecto cardíaco no genera preocupación.



Por el momento, la familia y el equipo médico prefieren no brindar mayores detalles, pero el mensaje del propio Chiche fue recibido con alivio por sus miles de seguidores.



El histórico conductor de programas como Informe Gelblung y Duro de Domar continúa bajo observación en la clínica, donde los médicos evalúan su recuperación día a día.