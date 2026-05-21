Cazzu tiene el corazón ocupado

Cazzu volvió a copar los titulares, pero esta vez por un asunto del corazón. En uno de los shows de su gira “Latinaje” por Estados Unidos, la cantante presentó a sus bailarines en el escenario y, al llegar al turno de Ignacio Colombara, lo señaló y exclamó con una sonrisa: “Este es mío”.



Se trata de Ignacio Colombara, de 26 años, nacido el 23 de septiembre de 1999 en Mendoza y vive actualmente en Buenos Aires. Es bailarín profesional y también se desempeñó como actor de doblaje.



Forma parte del equipo de baile de Cazzu desde hace varios meses y ha sido uno de los más destacados en los shows de la gira, especialmente en las fechas de México y Estados Unidos, donde se intensificaron las especulaciones sobre su cercanía con la trapera.



El vínculo habría empezado de forma natural durante la gira y ya sería una relación más consolidada.



Por el momento, ni Cazzu ni Ignacio Colombara han hecho declaraciones oficiales sobre la relación.



La trapera sigue enfocada en los shows que restan de su exitosa gira “Latinaje”, pero el episodio volvió a demostrar que su vida privada genera tanto interés como su música. Queda por ver si en los próximos días la artista decide hablar del tema o prefiere mantener el misterio mientras continúa brillando sobre los escenarios.