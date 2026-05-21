Volver | La Tecla Municipios 21 de mayo de 2026 RECESION

El fantasma de FATE: reconocida fábrica de neumáticos suspende parcialmente su producción

A raíz de la fuerte recesión, Pirelli suspenderá parcialmente su producción en la planta de Merlo desde el próximo domingo. La medida implica que ninguno de los tres turnos trabajará durante esa jornada y que las actividades recién se retomarán el martes.

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