El fantasma de FATE: reconocida fábrica de neumáticos suspende parcialmente su producción
A raíz de la fuerte recesión, Pirelli suspenderá parcialmente su producción en la planta de Merlo desde el próximo domingo. La medida implica que ninguno de los tres turnos trabajará durante esa jornada y que las actividades recién se retomarán el martes.
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Una reconocida fábrica de neumáticos ubicada en Merlo suspenderá parcialmente su producción desde el próximo domingo 24 de mayo. La medida implica que ninguno de los tres turnos trabajará durante esa jornada y que las actividades recién se retomarán el martes, debido al feriado del lunes.
La decisión fue comunicada por la empresa Pirelli al personal como parte de un esquema de reducción de producción vinculado a la paralización de la planta de Stellantis en El Palomar, donde actualmente está frenada la fabricación de los modelos Peugeot 208 y 2008 por la caída de ventas en el mercado interno y la baja de exportaciones hacia Brasil.
Desde la fábrica explicaron que la medida apunta a disminuir el volumen de producción, reducir costos energéticos y adecuar el stock de neumáticos a la demanda prevista para el resto del año.
“Lo que nos informaron es que la decisión es para reducir el volumen, ahorrar energía y promediar la producción de acá a fin de año, porque ya no es necesario tener en stock la cantidad de neumáticos que se preveía. La verdad, es un cimbronazo importante”, señaló Germán Palavecino, trabajador de Pirelli y representante de FETIA, en declaraciones reproducidas por Primer Plano Online.
Actualmente la planta cuenta con alrededor de 650 trabajadores y, según indicaron desde el sector sindical, la empresa mantendrá el pago total de los salarios pese a la suspensión parcial de tareas. Sin embargo, entre los operarios existe preocupación por la posibilidad de que las interrupciones se repitan durante las próximas semanas. “Antes se trabajaba 24-7. Ahora los grupos de trabajo están reduciendo sus tareas de manera rotativa”, explicó Palavecino.
De acuerdo con los datos aportados por los trabajadores, hoy la producción ronda entre 3.500 y 4 mil neumáticos diarios, una cifra muy inferior a otros períodos de actividad de la planta. En 2013 se producían cerca de 18 mil cubiertas por día y durante la pandemia el volumen alcanzaba unas 9 mil unidades diarias. “Hoy es una cantidad muy mínima. Y no queremos ser el espejo de Fate. Además, hace un año y medio tenemos congelados los sueldos”, agregó el representante gremial.
Desde 2023, en la compañía ya se registraron alrededor de 700 despidos, en un contexto de retracción que afecta a toda la industria del neumático.