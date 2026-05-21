El regreso teatral de Andrea del Boca a Gran Hermano

En una noche que quedará marcada en la historia reciente del reality, Andrea del Boca regresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada de la manera más inesperada y teatral posible.



La actriz, que había dejado el programa tras sufrir una fuerte caída que le provocó una hemorragia y casi la hizo perder dos dientes, utilizó el último Golden Ticket de la gala del miércoles para reingresar a la competencia.La entrada fue pura dramaturgia.



Al compás de “No Me Importa” de Lali Espósito, Del Boca apareció en el living de la casa con un enorme abanico negro de plumas que le cubría por completo el rostro.



Cuando lo bajó, la reacción fue inmediata: la casa estalló en gritos y abrazos. La primera en correr hacia ella fue Yisela “Yipio” Pintos, quien había ingresado minutos antes tras obtener el 35,6 % de los votos del público.



Minutos después se sumó Lola Tomaszeuski, una de sus aliadas desde la primera etapa del juego.Ya dentro de la casa, la actriz se mostró emocionada pero serena.



En sus primeras declaraciones confirmó que aún no tiene el alta médica definitiva: “Estoy bien. No tengo el alta todavía definitiva. Estoy con una placa que está toda entera”. Agradeció al equipo de la clínica que la atendió y reveló que desde el primer día le propusieron acelerar su recuperación para que pudiera volver: “Ya desde el primer día me dijeron ‘tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo’”.



El regreso de Del Boca se produce en un contexto particular.



Con su vuelta, Andrea deberá reconstruir su estrategia en una casa que ya no es la misma que dejó. Tendrá que convivir nuevamente con su principal enemiga dentro del juego, Yanina Zilli, y adaptarse a los nueve nuevos participantes que ingresaron en la misma gala: Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Nenu López, Sebastián Cola, Tatiana Luna, Juan Carlos López, Steffy Pereira, Leandro Nigro y Mariela Prieto (esposa de Claudio “Turco” García).



El reingreso de Del Boca, sumado al de Yipio y Lola por voto popular, cerró una gala repleta de emociones y sorpresas que nadie en la casa ni el público esperaba.