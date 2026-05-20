Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de mayo de 2026 PREOCUPACIÓN

Alarma por la reforma electoral de Milei: denuncian que buscan "eliminar" a partidos chicos

Apoderados y autoridades de espacios políticos realizaron una reunión para evaluar el impacto de los cambios que quiere implementar el gobierno nacional. Sostiene que afectaría “gravemente el pluralismo, la representación y la democracia participativa”.

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