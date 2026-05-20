20 de mayo de 2026
PREOCUPACIÓN
Alarma por la reforma electoral de Milei: denuncian que buscan "eliminar" a partidos chicos
Apoderados y autoridades de espacios políticos realizaron una reunión para evaluar el impacto de los cambios que quiere implementar el gobierno nacional. Sostiene que afectaría “gravemente el pluralismo, la representación y la democracia participativa”.
Dirigentes y apoderados partidarios de distintas provincias encendieron las alarmas frente a la reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Asimismo, advirtieron que el proyecto podría dejar afuera del sistema político a numerosas fuerzas políticas de todo el país.
La preocupación quedó expresada en una reunión organizada por A.P.U.N.T.E. (Apoderados Unidos por la Transparencia Electoral), entidad federal integrada por apoderados y autoridades partidarias de la Argentina, que el pasado 19 de mayo reunió de manera presencial y virtual a representantes políticos de casi todas las provincias.
El encuentro se realizó en la sede del Partido Federal y fue encabezado por Daniel Madeo. También participaron como expositores Juan Carlos Neves, Mario Mazzitelli y el especialista en Derecho Electoral Adrián Daniel Morales.
A través de un comunicado, la organización sostuvo que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional “amenaza con eliminar o dejar fuera del sistema político a la enorme mayoría de los partidos políticos existentes en la Argentina”, lo que —según remarcaron— afectaría “gravemente el pluralismo, la representación y la democracia participativa”.
Desde A.P.U.N.T.E. señalaron además que, mientras gran parte de la discusión pública quedó concentrada en temas como Ficha Limpia o la eliminación de las PASO, el punto más delicado de la reforma pasa por las modificaciones vinculadas a la supervivencia y reconocimiento de los partidos políticos.
En ese sentido, advirtieron que la iniciativa oficialista podría endurecer las condiciones para mantener la personería partidaria y favorecer una mayor concentración política en estructuras nacionales con mayor poder territorial y económico, dejando en desventaja a partidos provinciales, vecinales y fuerzas emergentes.
Como resultado de la reunión, la entidad resolvió avanzar con un plan de acción político e institucional para enfrentar el proyecto oficialista. Entre las medidas previstas se encuentra la presentación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de propuestas para modificar o eliminar distintos artículos de la reforma que consideran “restrictivos, arbitrarios y perjudiciales para la vida democrática argentina”.
En el cierre del comunicado, los organizadores hicieron además una comparación histórica con la reunión realizada en la Jabonería de Vieytes el 19 de mayo de 1810 y señalaron que este nuevo encuentro busca iniciar “una defensa federal y democrática” frente a cambios electorales que, según afirman, limitarían la participación política de miles de argentinos.